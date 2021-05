सुशांत के फैंस ने की सलमान खान की फिल्म 'राधे' को बैन करने की मांग, #BoycottRadhe हो रहा है तेजी से ट्रेंड

नई दिल्ली। बीते दिन यानी कि 13 मई को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' रिलीज़ हो गई है। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज़ की गई है। एक लंबे समय बाद सलमान खान बड़े पर्दे पर आए हैं। जिसे लेकर उनके फैंस में खासी खुशी देखने को मिल रही है। फिल्म में सलमान को एक्शन करता देख फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई हैं। वहीं फिल्म को लेकर मिला-जुला रिव्यू सामने आ रहे हैं। वहीं जहां फिल्म को रिलीज़ हुए महज कुछ ही घंटे हुए हैं। ऐसे में सलमान की फिल्म को भी बायकॉट होने का डर सताने लगा है। चलिए आपको बतातें हैं आखिर क्यों?

सुशांत सिंह राजपूत की मौत में आया था सलमान खान का नाम

14 जून 2020 इस तारीख को शायद ही कोई भूल सकता है। 14 जून को बॉलीवुड के यंग एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई स्थित घर में मृत पाए गए थे। सुशांत की मौत के बाद कई बड़े खुलासे हुए। जिसमें बताया गया था कि सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री से बायकॉट कर दिया गया था। जिसकी वजह से वह काफी परेशान चल रहे थे और लंबे से डिप्रेशन में थे। सुशांत को इंडस्ट्री से बाहर निकालने की लिस्ट में जहां यश राज फिल्म्स, डायरेक्टर करण जौहर से जैसे कई बड़े नाम सामने आए। वहीं इस लिस्ट में सलमान खान का नाम भी शामिल हुआ।

बताया गया कि इंडस्ट्री के नामचीन लोगों ने साथ में मिलकर सुशांत को काम देने से मना कर दिया और उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद सुशांत के चाहने वालों ने बॉलीवुड के साथ-साथ इन तमाम लोगों को भी बायकॉट करना शुरू कर दिया।

Let's Boycott Salman Khan In Bollywood & everywhere He is the reason for every crime .. #राधे_फिल्म_का_बहिष्कार_करो #BoycottRadhe "Did AU Bhatt Plan SSR Murder" ? #राधे_फिल्म_का_बहिष्कार_करो Sushant our Hero💕💕💕 pic.twitter.com/c2QXViYK4E

A number of movies in the past hv faced opposition from VHP and other organisations over one or d other issue n some of dem had to go for a new name,besides other changes.

our religious sentiments r most hurt by various Bollywood movies#BoycottRadhe #राधे_फिल्म_का_बहिष्कार_करो pic.twitter.com/2etiZZLfgs