Sushant Singh Rajput की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' का ट्रेलर हुआ रिलीज, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत (sushant singh rajput death)की अचानक हुई मौत से बॉलीवुड से लेकर उनके फैंस को काफी गहरा आघात लगा है और अब फैंस भी उनकी रूकी फिल्म को रिलीज करने की मांग कर रहे है। जिससे सुशांत की आत्मा को भी शांति मिल सके। सुशांत (sushant singh rajput last movie)की आखिरी फिल्म(Dil Bechara trailer release) 'दिल बेचारा' का ट्रेलर 6 जुलाई को रिलीज हो चुका है। ट्रेलर के रिलिज होते ही अपने एक्टर को लोगों ने इतना पसंद किया उनकी इस फिल्म ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, 'दिल बेचारा' का ट्रेलर यूट्यूब पर सिर्फ 98 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स पार करने वाला दुनिया का पहला विडियो बन गया है। और सके साथ ही ट्रेलर को 5 घंटे में 2.7 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं।

#DilBecharaTrailer becomes the fastest Video in the world to cross 1 Million likes On Youtube in only 98 minutes. #DilBechara #SushanthSinghRajput #SanjanaSanghi pic.twitter.com/aX24uGvzi7