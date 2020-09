Sushant Singh Rajput केस में बहन श्वेता का टूटा सब्र का बांध, कहा- सच जानने में और कितना समय लगेगा

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को तीन महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन अभी तक उनकी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। देश की तीन बड़ी एजेंसियां इस केस की जांच कर रही हैं, एनसीबी, ईडी और सीबीआई। लेकिन अभी तक सुशांत की मौत को लेकर कोई अहम सुराग निकलकर सामने नहीं आया है। ऐसे में सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का सब्र का बांध टूट गया है। उन्होंने पूछा है कि सच जानने में और कितना समय लगेगा।

श्वेता सिंह कीर्ति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने भाई सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चलाती रहती हैं। लेकिन अब तीन महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद सच सामने नहीं आने पर श्वेता काफी दुखी हैं। श्वेता सिंह कीर्ति ने एक ट्वीट कर लिखा, 'हम लोग कबसे इसका इंतजार कर रहे हैं। सच जानने के लिए और कितना समय लगेगा?'

We have been so patient for so long! How long will it take to find the truth? #SSRDeathCase https://t.co/Vn5R62a0SY