Rhea Chakraborty की ड्रग चैट पर सुशांत की बहन ने कहा- सीबीआई को तुरंत एक्शन लेना चाहिए

नई दिल्ली: दिवंगत एक्टर Sushant Singh Rajput की मौत के दो महीने बीत चुके हैं और आए दिन इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत के साथ उनके आखिरी दिनों में रह रहे लोगों पर शक गहराता जा रहा है। हाल ही में रिया चक्रवर्ती व्हाट्सऐप चैट्स सामने आई हैं, जिसमें वह MDMA जैसे ड्रग्स को लेकर बात कर रही हैं। खबरों के मुताबिक, रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स को लेकर कई लोगों से बात की थी। जिन्हें कथित तौर पर ड्रग डीलर कहा जा रहा है। इन चैट्स को रिया चक्रवर्ती ने डिलीट कर दिया था। इस खुलासे को लेकर अब सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपना रिएक्शन दिया है।

This is a CRIMINAL OFFENSE!! An immediate action should be taken by CBI on this. #RheaDrugsChat https://t.co/QKSRWdsyrX