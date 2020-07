Sushant Singh के पिता ने Rhea Chakraborty की याचिका के बाद उठाया बड़ा कदम, न्यायालय में लगाई कैविएट अर्जी

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) मामले में एक के बाद एक कई नए खुलासे होते जा रहे हैं। डेढ़ महीने बाद सुशांत का परिवार ( Sushant's family ) भी खुल कर सामने आया है। जहां एक ओर सुशांत के पिता केके सिंह ( KK Singh ) ने पटना में रिया चक्रवर्ती ( FIR against Rhea Chakraborty ) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। वहीं अब गुरुवार के दिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक कैविएट ( KK Singh Filed Caveat ) भी दायर कर दी है। जिसमें अब इस मामले में न्यायालय जब कोई फैसला लेगा उससे पहले वह परिवार ( Court must also hear family's side) का भी पक्ष सुनना होगा। बता दें बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत की सीबीआई जांच ( Supreme Court refused CBI inquiry ) की अर्जी को खारिज कर दिया है।

सुशांत के पिता के अनुसार रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty Provoked Sushant to suicide ) ने ही उनके बेटे को सुसाइड करने के लिए उकसाया है। साथ ही उनका आरोप है कि रिया ने ही उनके बैंक से पैसों ( Rhea withdraws money from the Sushant bank ) की हेराफेरी भी की है। यही वजह है कि न्यायालय में कैविएट ( File Caveat ) दायर की है। जिसके बाद इस मामले में परिवार को नोटिस दिए बगैर कुछ भी नहीं किया जाएगा। बिहार पुलिस के ( Bihar police officer reached mumbai ) चार अधिकारी मुंबई पहुंच चुके हैं और मुंबई पुलिस द्वारा हुई पूरी जांच को समझ रहे हैं। साथ ही बिहार पुलिस भी फिर से उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है जिनका नाम इस केस में सामने आ रहा है। जल्द ही बिहार पुलिस सुशांत ( Bihar police investigate sushant doctors ) के डॉक्टर्स भी बातचीत करे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत को उन डॉक्टार्स के पास ले जाया करती थीं।

बता दें 14 जून को सुशांत सिंह राजूपत ( Sushant Singh Rajput ) ने मुंबई बांद्रा में स्थित ( Sushant Mumbai Bandra House ) घर में फांसी लगाकर आत्महत्या ( Sushant Committ Suicide ) कर ली था। जिसके बाद पहले कहा जा रहा था कि सुशांत काफी लंबे समय से डिप्रेशन ( Sushant was in depression ) में थे। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़ी हस्तियों ने सुशांत सुसाइड केस को लेकर कई बड़े खुलासे किए। जिसमें कंगना रनौत ( Kangana Ranaut Statement ) ने सुशांत को इंडस्ट्री से निकालने और नेपोटिज्म ( Nepotism in bollywood ) जैसे मुद्दे को उजागर किया था। जिसके बाद इस पूरे मामले में 40 से ऊपर लोगों के ( Mumabi police record 40 people statement ) पूछताछ हो चुकी है। जिसके बाद भी मुंबई पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं अब रिया चक्रवर्ती ने पटना में दर्ज हुई एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर ( FIR registered in Patna should be transferred to Mumbai ) करने की मांग की है।