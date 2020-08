Sushant के पोस्टमार्टम के वक्त Rhea Chakraborty ने कूपर अस्पताल में जाकर 45 मिनट में मिटाए सबूत? वीडियो फुटेज के आधार पर CBI करेगी पूछताछ

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) का एक बेहद हैरान करने वाला नया वीडियो फुटेज सामने आया है। कूपर हॉस्पिटल के बाहर का ये वीडियो (Cooper Hospital video footage) जिसमें रिया चक्रवर्ती कुछ लोगों के साथ दिखाई दे रही हैं। टाइम्स नाऊ ने हाल ही में कूपर हॉस्पिटल के कुछ फुटेज हासिल किए हैं जिसमें से एक रिया चक्रवर्ती का है। चैनल के मुताबिक, सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती कूपर हॉस्पिटल के बैक गेट से बाहर (Rhea Chakraborty come out from Cooper Hospital) निकल रही हैं। बताया जा रहा है कि रिया कूपर अस्पताल के मुर्दाघर में 45 मिनट (Rhea Chakraborty was in Cooper Hospital mortuary for 45 minutes) तक थीं। ये वही वक्त था जब सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रिया को अस्पताल के अंदर जाने की परमीशन किसने दी।

#CBISushantMurderLeads | Footages from Cooper Hospital doing rounds on social media.



•Sandip Ssingh video

•2 ambulances used

•Sandip’s hand gestures

•Man with pink cap

•Scramble outside hospital

•Mystery men surround



Details: Pranesh. | @thenewshour pic.twitter.com/lqIuwg781w — TIMES NOW (@TimesNow) August 20, 2020

कूपर हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे से रिया चक्रवर्ती कुछ लोगों के साथ बाहर निकल रही हैं। कोई उन्हें रोकता-टोकता भी नहीं है। चैनल ने दावा किया है कि रिया के साथ वाइट शर्ट में मौजूद शख्स संदिग्ध संदीप सिंह के साथ भी दिखाई दिया था। कूपर हॉस्पिटल के अंदर रिया 45 मिनट तक आखिर क्या करती रहीं? सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिया ने वहां जाकर सबूतों से छेड़छाड़ की है। सुब्रमण्यम ने ट्वीट कर इस बात को रखा है कि क्या रिया ने सबूत मिटाने गई (Subramanian Swamy said did Rhea tampered evidences During Sushant Autopsy) थीं। जबकि परिवार की इजाजत के बिना शवगृह में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती है।

Huge scoop on Times Now: Rhea live-in girl was in R.C Cooper Hospital for 45 minutes when post mortem was going on. Was she inside the room when the post mortem was going on and was tampering evidence? She should be nicknamed femme fatale — Subramanian Swamy (@Swamy39) August 20, 2020

रिया चक्रवर्ती को लेकर कई तरह की बातें अब तक सामने आ चुकी हैं। ऐसे में कूपर अस्पताल का ये वीडियो फुटेज उनके लिए मुसीबत बन सकता है। खबरों की मानें तो सीबीआई रिया से कई पहलुओं पर पूछताछ करेगी (CBI will interrogate Rhea Chakraborty)। साथ ही ये भी पूछा जाएगा कि वो किसकी इजाजत से कूपर अस्पताल के शवगृह में 45 मिनट तक के लिए रुकी। जिस वक्त सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। उस वक्त रिया अंदर क्या कर रही थीं। वहीं हाल ही में उनकी महेश भट्ट के साथ व्हाट्सअप चैप (Rhea Mahesh Bhatt whatsapp chat) भी सामने आई जो खुद के बयान पर सवाल खड़ा कर रही है। पैसों को लेकर पहले ही वो संदेह के घेरे में हैं। ऐसे में सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई जल्द पूछताछ कर सकती है।