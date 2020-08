Shekhar Suman ने CBI से की गुनाहगारों को गिरफ्तार करने की अपील, कहा- बस अब बहुत हुआ, दोषी खुले में क्यों घूम रहे हैं?

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में सीबीआई (CBI) अपनी छानबीन में तेजी से लगी हुई है। सुशांत की मौत के वक्त मौजूद उनके फ्लैटमैट और स्टाफ से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं उनके फार्महाउस और बैंक अकाउंट्स की तरफ पर सीबीआई (CBI investigation) की टीमें जांच में लगी हुई हैं। सीबीआई ने अपनी पूछताछ में पाया है कि सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani), नीरज, दिपेश सावंत (Dipesh Sawant) और केशव लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। जिसके कारण सीबीआई को हर रोज संदेह के घेरे में बने इन लोगों से बार-बार पूछताछ करनी पड़ रही है। वहीं अब शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने ऐसा देखकर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सच सबके सामने हैं अब बस बहुत हो गया।

The CBI needs to arrest ppl now.Enough is enough.Bust the culprits.Why are all of them roaming freely?Are we in for some more disappointments?Are there no evidences left?Is this going to stretch more?It seems unending.We can't wait no more.#SushantTruthNow