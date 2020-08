Sushant की अकाउंट डिटेल्स आई सामने, परिवार ने कहा- काले जादू के लिए Rhea ने निकाले पैसे.. पूजा सामग्री के नाम पर हुआ ट्रांजैक्शन

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मौत मामले में एक के बाद एक नया खुलासा सामने आ रहा है। रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) पर गंभीर आरोप लगने और सुशांत का केस बिहार पुलिस के हाथ में आने के बाद कई बड़े राज खुलने लगे हैं। सुशांत केस में अभी तक डिप्रेशन की थ्योरी (Sushant depression theory) चल रही थी लेकिन उनके पिता केके सिंह द्वारा रिया पर संगीन आरोप लगाए (Serious allegations on Rhea Chakraborty) जाने के बाद तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। अब रिया चक्रवर्ती एक और इल्जाम में फंसती हुई नजर आ रही हैं। सुशांत के अकाउंट से रिया ने 15 करोड़ रुपए निकाले ऐसा आरोप (Rhea Chakraborty 15 crore transaction from Sushant bank account) है जिसकी वजह अब सामने आई है। दिवंगत एक्टर के परिवार का कहना है कि रिया ने उनके बेटे पर काला जादू (Sushant family says Rhea did black magic on her son) किया था।

सुशांत के बैंक अकाउंट डिटेल्स (Sushant bank account details) पर अगर नजर डाले तो पैसों को किसी पूजा के लिए निकाला (Transaction from Sushant account for puja) गया है। तीन बार जब भी रुपए निकाले गए उससे पूजा की सामग्री आई। यहां तक कि पैसे निकालकर किसी पंडित को भी (Sushant account transaction on name of puja and pandit) दिए गए। सुशांत के परिवार का दावा है कि सुशांत पर काला जादू किया गया था। उनकी बहन मीतू ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि सुशांत के घर पर कोई तांत्रिक (Sushant sister Mitu statement Tantrik came at home) आया था। जिसे रिया और उसकी मां ने बुलाया था। उस वक्त घर में किसी को आने की अनुमति नहीं होती थी।

सुशांत की अकाउंट डिटेल्स में भी ये बात मौजूद है कि पूजा के नाम पांच बार पैसे निकाले (5 transactions on the name of puja) गए। ये पैसे जुलाई-अगस्त 2019 के दौरान हुआ। उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। सबसे पहले पूजा के लिए 14 जुलाई 2019

को 45,000 रुपये निकाले गए। उसके बाद 22 जुलाई 2019 को दो बार में 55,000 रुपये और 36,000 रुपये निकाले गए। फिर 2 अगस्त 2019 को 86,000 रुपये निकाले गए। उसके बाद 8 अगस्त 2019 को 11,000 रुपये, 15 अगस्त 2019 को 60,000 रुपये निकाले गए। वहीं अगर सुशांत के CA के बयान (Sushant CA statement is different) पर गौर करें तो सुशांत के अकाउंट में कोई लेन-देन ही नहीं किया गया है। उनके अनुसार सुशांत के अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं थे जिसका कारण उन्होंने एक साल कम काम को बताया था। सुशांत के CA ने जो डिटेल्स दी थी वो जून 2019 तक की थी जबकि पैसे जुलाई में निकाले गए।