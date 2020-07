Sushant Singh Rajput के निधन से पहले मोबाइल से परिवार को आई थी एक मिस कॉल, फोन करने पर नहीं कराई गई बात!

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने केस में कई तरह की नई बातें अब सामने आ रही हैं। पहले ही सोशल मीडिया और कई सेलेब्स-नेताओं द्वारा अलग-अलग सवाल उठाए (Social media) जाते रहे हैं, कुछ फैक्ट्स पर बात की जाती रही है। लेकिन मंगलवार को जब सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई (FIR filed against Rhea Chakraborty) और संगीन आरोप लगाए तो केस में एक नया मोड़ आ गया। रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर सुशांत को प्यार के जाल में फंसाकर पैसों का इस्तेमाल करना, मेंटिली प्रताड़ित करना और बर्बाद करने की धमकी जैसे गंभीर आरोप (Rhea Chakraborty threatened Sushant Singh Rajput) लगे हैं। सुशांत केस के वकील विकास सिंह (KK Singh Vikas Singh) ने हाल ही में रिया की पूरी प्लानिंग का जिक्र किया था। अब इसमें एक और अहम बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सुशांत की मौत से पहले उनके फोन से घर पर एक मिस कॉल (Sushant family got missed call from his phone) की गई थी।

वकील विकास सिंह ने एक चैनल से बातचीत में बताया है कि 14 जून को सुबह साढ़े नौ बजे सुशांत के फोन से परिवार को एक सिर्फ मिस कॉल आई और तुरंत फोन कट गया। परिवार ने जैसे ही मिस कॉल देखकर कॉल बैक (Family called back on Sushant phone) की तो फोन नहीं मिला। उसके बाद सुशांत के एक कर्मचारी को फोन करके बेटे से बात कराने की बात कही गई। तो उसने ये कहकर फोन रख दिया कि वो बिजी (Sushant family tried to contact him but dint connect) हैं। सुशांत के फोन से एक मिस कॉल क्यों की गई और फिर उसके बाद क्या हुआ इसपर अभी कोई पात सामने नहीं आ पाई है।

वहीं विकास सिंह ने इससे पहले ये भी बताया था कि सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस के पास फरवरी महीने में शिकायत दर्ज कराई (Complaint filed against Rhea Chakraborty in February) थी। उन्होंने उसमें कहा था कि उनका बेटा गलत संगत में हैं और उसकी जान को खतरा है। इसमें रिया चक्रवर्ती का नाम भी शामिल किया गया था। लेकिन तब भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभी भी मुंबई पुलिस लगभग 40 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और कोई पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं लगे हैं। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर भी मुंबई पुलिस ने दर्ज करने से इंकार कर दी थी जिसे देखते हुए सुशांत के परिवार ने पटना में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई।