सुशांत के अंतिम संस्कार का वीडियो देख Ankita lokhande को आया गुस्सा, कहा- इसे तुरंत डिलीट करो

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद उनके कई वीडियोज और फोटोज फैंस द्वारा सामने आए। एक बार फिर फैन ने सुशांत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। हालांकि ये वीडियो उनके अंतिम संस्कार (Sushant funeral video) के दौरान का है जिसे देख हर कोई इमोशनल हो जाएगा। सुशांत का आखिरी वीडियो देखने के बाद उनके फैंस बहुत भावुक हो गए हैं। वहीं सुशांत की एक्स-गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने इस वीडियो पर दो प्रतिक्रियाएं दी हैं। सबसे पहले अंकिता ने वीडियो को डिलीट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो को तुरंत हटाएं। अंकिता के इस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहने के पीछे उन्होंने बड़ी वजह भी बताई है।

Kangana Ranaut ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी ना होने पर उद्धव सरकार पर साधा निशाना

सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के अपने बांद्रा वाले फ्लैट में मृत पाए गए थे। जिसे मुंबई पुलिसे ने सुसाइड बताया था। जिसके बाद से उनके फैंस न्याय की मांग कर रहे हैं। अब केस सीबीआई के हाथ में है लेकिन केस अभी भी सुलझ नहीं पाया है। सुशांत के फैंस अक्सर उन्हें याद करके इमोशनल हो जाते हैं और न्याय की मांग करते हैं। ऐसे ही एक फैन ने सुशांत के अंतिम संस्कार के दौरान का वीडियो पोस्ट कर दिया।

जिसपर जवाब देते हुए अंकिता लोखंडे ने इसे तुरंत डिलीट (Delete) करने को कहा। उन्होंने अपने (Ankita Lokhande Tweet) ट्विटर पर लिखा- तुम्हारी दिक्कत क्या है। ऐसे वीडियो पोस्ट करना बंद करो ये बहुत ही परेशान करने वाले हैं। ये आग्रह है कि इस वीडियो को अभी हटाओ। हमें पता है कि तुम उससे प्यार करते हो लेकिन ये तरीका नहीं है उसे सपोर्ट करने और प्यार जताने का।

What’s wrong with u .stop posting such videos they are very disturbing for all of us .its a request to remove this video rite now .. we know u love him but this isn’t the way to show ur support or love to him 🙏🏻remove this video rite now !! https://t.co/1BjVy9SCDe