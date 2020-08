Sushant Singh Rajput की दीदी और जीजा के कहने पर किया गया था पोस्टमार्टम, डॉक्टर का दावा

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में हर रोज नए-नए एंगल सामने आ रहे हैं। पिछले दो महीनों से सुशांत के निधन के दिन 14 जून रविवार को पोस्टमार्टम (Sushant postmortem report) किए जाने पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। खबरों के मुताबिक, रविवार को शाम 5 बजे के आसपास उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर इतनी जल्दी में ऐसा किसके कहने पर हुआ। अब इसका खुलासा डॉक्टर सचिन सोनवणे ने किया है कि 14 जून को उन्होंने किन लोगों के कहने पर पोस्टमार्टम किया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया है कि सुशांत की बहन (Sushant sister) के कहने पर इसे अंजाम दिया गया था।

सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सचिन सोनवणे ने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि दिवंगत एक्टर की बहन मीतू और जीजा ओपी सिंह के कहने पर ही पोस्टमार्टम (Sushant postmortem done after her sister and brother-in-law permission) किया गया। याद हो कि पहले ये खबर आई थी कि संदीप सिंह के कहने पर पोस्टमार्टम किया गया। वो वहां पूरे वक्त मौजूद रहे और उन्होंने ही पूरा प्रोसेस पूरा किया था।

चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टर ने करीब 90 मिनट तक पोस्टमॉर्टम किया था। जब उनसे सवाल किया गया कि रविवार को रात में पोस्टमार्टम क्यों किया गया ये नियम के खिलाफ होता है। तो इससे साफ इंकार किया कि मुंबई में ऐसा कोई नियम है। उन्होंने कहा कि रात में भी पोस्टमार्टम किए जाते हैं और उनकी बहन और जीजा के कहने पर ऐसा किया गया।

बता दें कि सीबीआई को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां (Faults in Sushant postmortem report) लग रही हैं। जैसे जूस की बात पीएम रिपोर्ट में मेंशन नहीं की गई है। उनकी मृत्यु का समय नहीं लिखा गया है। वहीं और भी कई अहम बातें हैं जो सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट से गायब है। सीबीआई इसपर गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) और कुक नीरज (Cook Neeraj) से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई सिलसिलेवार ढंग से जानना चाहती है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था।