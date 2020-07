Sushant के निधन के बाद Karan-Salman समेत 8 सेलेब्स के खिलाफ दर्ज केस बिहार कोर्ट ने किया खारिज, हो सकती थी 10 साल की जेल

नई दिल्ली | बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के सुसाइड के बाद सोशल मीडिया कई तरह की बातें सामने आई। कई सेलेब्स ने सुशांत की सुसाइड पर सवाल उठाया (Sushant Singh Rajput suicide) और बॉलीवुड के अंदर फैले नेपोटिज्म और परिवारवाद को इसका (Nepotism in bollywood) जिम्मेदार बताया। सुशांत के फैंस का गुस्सा इसके बाद भड़क गया और स्टारकिड्स को इसका खामियाजा भी झेलना (Sushant fans on starkids) पड़ा। वहीं सुशांत को कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस द्वारा बैन किए जाने की खबर सामने आने के बाद बिहार में सलमान खान (Salman Khan), करण जौहर (Karan Johar), एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा और संजय लीला भंसाली जैसे प्रोड्यूसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसे अब बिहार कोर्ट ने इसे अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने का मामला बताकर खारिज कर (Bihar court dismissed plea against 8 celebs) दिया है।

सुधीर कुमार ओझा नाम के वकील ने परिवारवाद को लेकर इन सेलेब्स के खिलाफ केस दर्ज (Case filed by Sudheer Kumar Ojha) कराया था। हालांकि अब बिहार के मुजफ्फपुर की अदालत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार ने न्यायिक सीमा से बाहर बताते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है।

याचिका खारिज होने के बाद सुधीर कुमार ओझा बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले को जिला अदालत में चुनौती दूंगा। बिहार का एक बच्चा गया है, हम सभी को बहुत दुख हुआ है। ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए जिन्होंने एक हंसते हुए लड़के को ऐसी परिस्थितयों में डाला और उसे ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाया।

बता दें कि सुधीर कुमार ओझा ने 17 जून को 306, 109, 504 और 506 के तहत अदालत में परिवाद पत्र दाखिल किया (Case filed against 8 bollywood celebs after Sushant death) था। उन्होंने दावा किया था कि सुशांत को बहुत दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था। जिसमें उन्होंने 8 सेलेब्स पर आरोप लगाया कि इन निर्माताओं ने सुशांत की फिल्मों को रिलीज होने में अड़चने (Allegation of Sushant mental torture by celebs) डाली। वहीं सुशांत को हर तरह से किनारे करने की कोशिश की गई। उन्हें निराशा की तरफ ढकेला गया और इस अपमान और अकेलेपन में सुशांत ने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। वहीं कंगना रनौत का वीडियो सामने (Kangana Ranaut video on Sushant) आने के बाद सुधीर ने गवाह के रूप में एक्ट्रेस का नाम भी डाला था।