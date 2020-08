Sushant Singh Rajput case: ईडी ने केके सिंह से पूछा सवाल- आपको सुशांत के गायब पैसों के बारे में कैसे पता चला, रिया पर ही क्यों है शक?

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में हर रोज एक नई बात सामने आती दिख रही है। अब खबर आई है कि सुशांत के पिता से ईडी ने पूछताछ (ED questioned Sushant father KK Singh) की है। टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत के अकाउंट से गायब पैसों को लेकर उनके पिता केके सिंह (KK Singh) से दिल्ली में पूछताछ की है। उन्होंने केके सिंह की एफआईआर और सुशांत के अकाउंट से बड़ी रकम गायब होने को लेकर पूछा कि इस सबके के बारे में उन्हें कैसे पता (ED asked KK Singh how to do you about missing funds) चला। वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के अकाउंट से पैसे निकाले (ED asked KK Singh why you believed Rhea Chakraborty took all money) हैं। उन्हें सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ की बड़ी रकम गायब होने की जानकारी कहां से मिली।

ईडी के इन सभी सवालों की जानकारी केके सिंह ने कथित तौर पर बताया है कि उनकी बेटी प्रियंका सुशांत के अकाउंट की नॉमिनी थी (KK Singh told Priyanka Singh was nominee of Sushant account) और उन्होंने दिवंगत एक्टर के निधन के बाद बैंक को कॉन्टैक्ट किया था। जिस दौरान उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि सुशांत के अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। ईडी ने आगे पूछताछ में सवाल किया कि क्या उनके पास पैसों के ट्रांसजेक्शन को लेकर कोई ठोस (ED asked KK Singh if he has proof of transaction) सबूत है। जिसपर सुशांत के परिवार की तरफ से बताया गया है कि जितनी जमा राशि थी वो अब आधी हो गई (Sushant deposit cost become half) है। इसको लेकर उन्हें संदेह है कि ये काम आरोपी द्वारा किया गया है ना कि उनके बेटे द्वारा निकाला गया है।

#Breaking | ED questionnaire to SSR's father accessed:

• How did you know of missing funds?

• How do you know Rhea took SSR's money?



Details by TIMES NOW's Bhavatosh & Priyank. | #TimeNowForCBIForSSR pic.twitter.com/QQ3jSJ8mhd — TIMES NOW (@TimesNow) August 18, 2020

बता दें कि केके सिहं से पहले ईडी सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी लगातार सुशांत और आरोपियों के अकाउंट्स खंगालकर (ED investigation in money laundering case) ये पता लगाने में लगा है कि क्या कोई बड़ी रकम सुशांत के अकाउंट से किसी दूसरे में ट्रांसफर की गई। सुशांत के कोटक महिंद्रा अकाउंट के अलावा ईडी उनके बाकी तीन अकाउंट्स का लेखा-जोखा खंगाल रही है। वहीं रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह को एक बार फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। गौरतलब हो कि इससे पहले रितेश और रिया के बयान अलग पाए गए थे। वहीं श्रुति मोदी (Shruti Modi) ने भी ईडी के सामने ये बताया था कि सुशांत का पूरा फाइनेंशियल काम रिया ही देखती थी। उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।