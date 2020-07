Sushant case में डायरेक्टर Mahesh Bhatt ने पुलिस पूछताछ में बताया- गए थे एक्टर के घर, Rhea के साथ रिश्ते पर भी तोड़ी चुप्पी!

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत के केस (Sushant Singh Rajput case) में मुंबई पुलिस लगातार उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ (Mumbai Police investigation) कर रहे हैं। कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और सोशल मीडिया पर कई बड़े सेलेब्स पर भी सवाल उठे और उनसे पूछताछ किए जाने की मांग उठाई गई। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट (Mahesh Bhatt)और करण जौहर (Karan Johar) को भी पूछताछ में शामिल किया। हाल ही में डायरेक्टर महेश भट्ट से सुशांत के साथ उनकी बातचीत को लेकर पुलिस ने सवाल (Mahesh Bhatt interrogated) पूछे। साथ ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के साथ उनके रिश्ते पर भी सवाल उठते रहे हैं जिसको लेकर भी पुलिस ने सच जानने की कोशिश की।

पुलिस के मुताबिक, महेश भट्ट ने अपने स्टेटमेंट (Mahesh Bhatt record statement) में बताया कि वो सुशांत सिंह राजपूत से सिर्फ दो बार ही मिले थे। पहली बार अगस्त 2018 में मिले थे जब उन्होंने सुशांत के ट्विटर पोस्ट के लिए उसकी तारीफ (Mahesh first meeting with Sushant) की थी और भट्ट की एक बुक पर चर्चा हुई थी जो उन्होंने उस वक्त लिखने का दावा किया। दूसरी बार वो साल 2020 में जनवरी में मिले थे।

जब महेश भट्ट से फिल्म सड़क 2 को लेकर सवाल किया गया कि क्या वो उसमें पहले सुशांत को कास्ट करने वाले थे। जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी किसी भी फिल्म में कास्टिंग को लेकर सुशांत के कभी कोई बात नहीं की। जबकि वो खुद ही उनकी फिल्म में काम करना चाहता थे। वहीं दूसरी मुलाकात के लिए वो सुशांत के (Mahesh Bhatt second meeting at Sushant home) घर गए थे जहां उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी मौजूद थी। वहीं महेश भट्ट ने अपने और रिया के रिश्ते के बारे में बताते हुए कहा कि वो फिल्म जलेबी के बाद से उन्हें अपना गुरु मानती (Rhea Chakraborty consider Mahesh Bhatt Guru after Jalebi) हैं।

पुलिस द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने उन तथ्यों की पुष्टि करने के लिए महेश भट्ट को पूछताछ के लिए बुलाया था जो उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए। साथ ही कई लोगों ने हमारी छानबीन पर सवाल उठाए उसको दूर करना भी एक बड़ा कारण था। गौरतलब हो कि अब जल्द ही करण जौहर से भी पूछताछ की जाएगी। सुशांत मामले में उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में आता रहा है।