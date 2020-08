Sushant Case: कूपर हॉस्पिटल से सामने आए फुटेज ने Sandeep Ssingh पर उठाए कई सवाल, CBI करेगी पूछताछ.. किसको कर रहे थे थम्स अप?

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) सीबीआई (CBI) के हाथों में जाने के बाद भी नए खुलासे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुशांत 14 जून को अपने बांद्रा वाले घर में मृत पाए गए थे। उस दौरान सुशांत के बेस्टफ्रेंड होने का दावा करने वाले संदीप सिंह (Sushant close friend Sandeep Ssingh) क्राइम सीन से लेकर पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल (Cooper Hospital) हर जगह मौजूद रहे। सुशांत केस में संदीप सिंह के रोल पर पहले भी सवाल उठते (Sandeep Ssingh suspicious role) रहे हैं। अब हाल ही में रिपब्लिक टीवी के माध्यम से 14 जून के कुछ फुटेज सामने आए हैं जिसमें संदीप थम्स अप करते हुए दिखाई दे (Sandeep Ssingh Thumb up video) रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे दुख की घड़ी में आखिर संदीप किसको थम्स अप का इशारा कर रहे थे। कूपर अस्पताल के बाहर का फुटेज जहां मुंबई पुलिस (Mumbai Police) मौजूद है और संदीप थम्स अप करते हैं। उसके बाद वो सुशांत की बहन मीतू सिंह (Sushant sister Mitu Singh) को अंदर लेकर जाते हैं।

कूपर अस्पताल के कुछ फुटेज (Cooper Hospital footage) रिपब्लिक टीवी ने सामने लाए हैं जिसमें संदीप सिंह, सुशांत की बहन मीतू सिंह को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद वो इधर-उधर काफी देर तक देखते रहते हैं और थम्स अप साइन देते हैं। सुशांत के फैंस संदीप सिंह के इस जेस्चर पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी के दोस्त की अचानक मृत्यु हो गई है तो वो इतने दुख में इस तरह का थम्स अप साइन (Sandeep Ssingh Thumb up sign) कैसे दे सकता है। आमतौर पर थम्स अप साइन कोई काम पूरा होने पर दिया जाता है। सुशांत का परिवार पहले ही ये सवाल उठाता रहा है कि संदीप सिंह ने कैसे उनकी अनुमति के बगैर सबकुछ कंट्रोल कर लिया। किससे पूछकर वो सुशांत की डेडबॉडी को कूपर अस्पताल लेकर गए थे।

#CBIInMumbai | Where is Sandip Ssingh is getting all this money from? He is seen giving a thumbs up, who is going to ask these questions?: @shweta_shalini - Spokesperson, BJP pic.twitter.com/qUQ2OBeMwJ