B'day Spl: MS Dhoni से Sushant Singh Rajput ने किए थे कई सावल, तीन मुलाकातों के बाद खिलाड़ी ने कही थे ये बात

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम में माही और 'कैप्टन कूल' के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) आज अपना 39 वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इस कप्तान ने जिस तरह से खेल जगत में अपनी मेहनत के दम से ऐसी खास जगह बनाई है उसी तरह से सुशांतने भी फैंस के दिल पर जगह बनाने में कोई कसर नही छोड़ी थी जिसका जीता जागता उदा. धोनी की बायोपिक में देखा जा सकता है। धोनी की जर्नी पर बन चुकी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput played the role of 'MS Dhoni: The Untold Story) ने धोनी का किरदार निभाया था। और इस किरदार के बाद से ही सुशांत एक सफल कलाकार के रूप में उभरकर सामने आए थे। और इसी फिल्म के बाद से ही सुशांत रातों रात एक बड़े स्टार बन गए थे। लेकिन क्या आप लोग जानते है कि (Sushant Singh Rajput played the role of 'MS Dhoni: The Untold Story)फिल्म 'एमएस धोनी : द अनटोल्‍ड स्‍टोरी' में अपने आपको हिट बैठाने के लिए सुशांत ने कितनी कड़ी मेहनत की थी। इसके लिए सुंशात धोनी से कई बार मिलने उनके घर जाया करते थे सुशांत(Sushant Singh Rajput film) ने इस फिल्म को करने से पहले महेंद्र सिंह धोनी से तीन बार मुलाकात थी। इस तीन बैठकों में कलाकार ने धोनी से क्या बात की थी आज हम आपको बताते है।

पहली मुलाकात

धोनी ने इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि फिल्म 'एमएस धोनी : द अनटोल्‍ड स्‍टोरी' की शूटिंग शुरू होने से पहले वे तीन बार सुशांत से मिले थे। सुशांत से हुई पहली मुलाकात के दौरान धोनी ने उन्हें अपने बारे में बताया था और वे उनकी बातों को केवल सुनते ही रहे हैं।

दूसरी मुलाकात

दूसरी मुलाकात के दौरान सुशांत ने धोनी से उनके जीवन, क्रिकेट, करियर, लव लाइफ, सफलता आदि के बारे में सवाल किए थे। जिसका जवाब देते देते धोनी खुद ही थक गए थे लेकिन सुंशात ने उनके जीवन की गहराईयों को समझने के लिए सवाल पूछना नही छोड़ा था।

तीसरी मुलाकात

इसके बाद उनकी तीसरी मुलाकात शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले हुई थी। लेकिन इस बार की मुलाकात में सुशांत सिंह राजपूत एक एमएस धोनी के रूप में तैयार हो चुके थे। इस मुलाकात में उन्होंने स्क्रिप्ट से जुड़ी बात की और धोनी संतुष्ट नजर आए थे कि सुशांत उनके किरदार के साथ न्याय करेंगे।

जब धोनी ने कहा कि तुम सवाल ही पूछते रहते हो

धोनी ने बताया था कि फिल्म को शूट करते समय सुशांत के लिए यह अधिक कठिन था, क्‍योंकि उन्‍हें लोगों को यह समझाना था कि मेरी भूमिका निभाते समय वह अंदर से क्‍या महसूस कर रहे थे। धोनी ने खुलासा किया था कि उस समय सुशांत उनसे काफी सवाल पूछते थे। जैसे आपने उस समय कैसा महसूस किया। आप अब कैसा महसूस करते हैं। इस पर मैंने उनसे कहा कि यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो।