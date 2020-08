Sushant के पूर्व असिस्टेंट का खुलासा: मैंने मुरझाया हुआ चेहरा, काले घेरे और काले होंठ देखे थे.. Rhea ने किया था पूरा कंट्रोल

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) लगातार आरोपों से घिरती हुई नजर आ रही हैं। सुशांत के ज्यादातर जानने वालों का यही मानना है कि रिया से संपर्क में आने के बाद दिवंगत एक्टर लोगों के कटे-कटे से रहने लगे थे। रिया पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सुशांत को अपने दोस्तों और परिवार (Allegations on Rhea Chakraborty) से दूर कर दिया था। अब इसी कड़ी में सुशांत के एक्स असिस्टेंट भी सामने आए हैं और उन्होंने बताया कि जब वो सुशांत से आखिरी बार मिले थे तो उनका हाल कैसा था। सुशांत के असिस्टेंट रह चुके अंकित आचार्य ने रिया चक्रवर्ती के व्यवहार (Sushant former assistant Ankit said Rhea controlled him) का भी जिक्र किया है।

अंकित आचार्य के जूम से बातचीत करते हुए बताया कि रिया के साथ संपर्क में आने के बाद सुशांत का बर्ताव काफी हद तक बदल गया (Sushant changed after Rhea entry in his life) था। रिया चक्रवर्ती हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि सुशांत किससे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं। उसने उनपर पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था। जब मैं आखिरी बार सुशांत से मिला था तो उन्हें देखकर काफी हैरान था। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों की नीचे काले घेरे और होंठ भी काले हो चुके (Sushant face was dull, dark circles and dark lips) थे। सुशांत थोड़ा अपसेट भी दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे से वो मुस्कान गायब (Sushant former assistant said he was upset) थी जो पहले हुआ करती थी। सुशांत जिस तरह से मुझसे मिले थे वो भी अजीब था। उन्होंने ज्यादा बातचीत नहीं की थी।

इससे पहले सुशांत के एक और असिस्टेंट रह चुके सब्बीर अहमद ने रिया पर साफतौर पर आरोप लगाया था कि उसका पूरा कंट्रोल सुशांत की लाइफ (Former Assisstant said Rhea controlled all Sushant life) पर था। सुशांत के पूरे स्टाफ को रिया ने हटाकर अपना खुद का स्टाफ रखा (Rhea Chakraborty changed Sushant whole staff) था। इसके अलावा वो छोटे से छोटा काम भी रिया से पूछकर किया करते (Sushant used to do all work after asking Rhea) थे। ऐसा मुझे उन्हीं लोगों ने बताया जो पुराने स्टाफ में काम करते थे। मैं थोड़ा पहले जा चुका था लेकिन स्टाफ द्वारा बताई गई बातों से इतना तो है कि रिया का सर पर पूरा कंट्रोल था।

बता दें कि हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने खुद पर आरोप लगने के बाद पहले एक आभार लैटर साझा (Rhea shared gratitude letter of Sushant) किया था। जिसे उन्होंने सुशांत द्वारा लिखा हुआ बताया था। फिर व्हाट्सअप मैसेज भी शेयर किए जिसमें सुशांत की बहन के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। रिया का दावा है कि ये मैसेज सुशांत के हैं और वो अपनी बहन से नाराज थे।