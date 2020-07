SSR सुसाइड केस में एक्स गर्लफ्रेंड Ankita Lokhande ने तोड़ी चुप्पी,कहा- बेटे से बात करने के लिए पिता करते थे फोन, बहन से भी हुई थी लड़ाई

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में कई नए मोड़ आ चुके हैं। जहां डेढ़ महीने बाद सुशांत के परिवार ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई बड़े खुलासे किए हैं। वहीं दूसरी ओर अब सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड ( Sushant Ex Girlfriend ) अंकिता लोखंडे ( Ankita Lokhande ) ने भी इस मामले पर अब खुलकर बोल रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान सुशांत की जिंदगी सी जुड़ी कई बातों के बारें बात की। जिसमें उन्होंने बताया कि सुशांत अपनी जिंदगी को लेकर काफी फोक्स ( Sushant Was Focused about his carrier) थे। साथ ही सुशांत जानते थे कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है। यही नहीं अंकिता ने यह भी कहा कि 'वह दावा करती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कभी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं।'

Sushant's family told me that he refused to get in touch with them recently. His father asked me to get in touch with Sushant: Ankita Lokhande (@anky1912) tells Navika Kumar on #FranklySpeakingWithAnkita. pic.twitter.com/JyBrQbEmb2 — TIMES NOW (@TimesNow) July 31, 2020

एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने न्यूज़ चैनल टाइम्स नाऊ को दिए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा सुशांत के बारें में जानकारी देते हुए कहा कि 'आखिरी बार उनकी सुशांत की बहन ( Sushant Singh Rajput Sister ) रानी से हुई थी। जिस दौरान अंकिता ने उनसे बात कर रही थी। वह काफी रो रही थी। उन्होंने फोन पर बताया था कि वह मुंबई सुशांत ( Sushant's sister went to pick him up) को लेने आए थे। उन्हें डेंगू ( Sushant had dengue ) हो गया था। टिकट तक हो गई थी, लेकिन अचानक से सुशांत ने अपनी बहन के साथ जाने से मना कर दिया और बताया कि वह पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अंकिता बताती हैं कि सुशांत ( Sushant Close to her sister ) की मां के जाने के बाद वह प्रियंका के ही सबसे ज्यादा करीब थे।

सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी अंकिता के मुताबिक सुशांत बहन रानी की हर बात मानते थे। वह जो भी कहती, करने को कहती वह बिना सोचे-समझे बस हां कह देते। लेकिन जब सुशांत ने उनके साथ वापस जाने की बात से इंनकार दिया, तो वह काफी परेशान और दुखी ( Sushant Sister upset with his behaviour ) हो गई थीं। वह सुशांत का यह रूप देखकर काफी परेशान हो गई थी और कहने लगी कि 'उनके भाई ना जाने क्या हो गया है । वह कभी भी ऐसा ना था।' यही नहीं सुशांत और रानी के बीच किसी चीज़ को लेकर झगड़ा ( There was a fight between Sushant and his sister ) भी हो गया था। जिसके बाद से दोनों ने एक-दूसरे से बातचीत करना छोड़ दिया था। सुशांत सिंह राजपूत छोटे पर्दे ( Sushant Singh Rajput was a very successful actor ) का लंबा सफर तय कर बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बना चुके थे। ऐसे में सुशांत का इस तरह से चले जाना कई सवाल खड़े करता है।