Sushant Singh Rajput का श्राद्ध कर्म, परिवार ने पत्र में लिखा- 'अलविदा सुशांत! हमारा इकलौता गुलशन'

नई दिल्ली। 14 जून रविवार के दिन बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput) ने मुंबई के बांद्रा ( Mumbai Bandra ) स्थित घर में फांसी लगाकर सुसाइड ( Sushnat Singh Suicide ) कर लिया था। 15 जून को उनके पिता के.के सिंह ( K.K Singh ) पटना से मुंबई आए और फिर उनकी कर्म भूमि पर ही उनका अंतिम संस्कार ( Last Rite ) किया गया। अब सुशांत के श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया पटना के राजीवनगर स्थित ( Patna Rajivnagar ) उनके आवास पर किया जा रहा है। 25 जून को नख-बाल के बाद 26 जून को श्राद्ध कर्म किया गया। शनिवार यानि 27 जून को ब्रह्म भोज का आयोजन किया जा रहा है। इस दुख की बेला में शोक संतप्त परिवार ने एक संदेश जारी किया है।

सुशांत के परिवार ( Sushant family Letter ) से जारी किए संदेश के शुरूआत में लिखा हुआ है अलविदा सुशांत। सुशांत को याद कर परिवार ने पत्र में बताया है कि सुशांत एक बड़े दिल,तेज दिमाग और जिज्ञास से भरे व्यक्ति थे। वह परिवार का गौरव थे। बच्चों के लिए एक प्रेरणा थे। वह हमेशा अपने पास एक दूरबीन रखते थे। ताकि वह शानि ग्रह अपनी नज़र बनाए रखें। दुख व्यक्त करते हुए परिवार दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्हें इस बात को मानने में बहुत समय लगेगा कि अब घर में सुशांत की हंसी और आवाज़ नहीं सुनाई देगी। वह परिवार के लिए अपने पीछे एक बड़ी पीड़ा दे चुके हैं। इस शून्य से हम स्तब्ध हैं।

पत्र में परिवार ने बताया कि सुशांत को अपने प्रशंसकों से बेहद ( Sushant loved his fans very much ) लगाव था। परिवार ने उनके सभी प्रशंसकों को उनके बेटे पर प्यार लुटाने के लिए धन्यवाद कहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका परिवार सुशांत सिंह राजपूत फाउंडेशन ( Will open Sushant singh rajput foundation ) की स्थापना भी की जाएगी। जिसका उद्देश्य सुशांत के पसंदीदा क्षेत्र जैसे कि सिनेमा ( Cinema ), विज्ञान ( Science ) और खेल ( Sports ) में उभरती प्रतिभाओं को सपोर्ट करना और उन्हें आगे बढ़ने के प्रोत्साहित करना है।

परिवार ने यह भी बताया कि सुशांत का बचपन ( Sushant has spent his childhood in Patna ) पटना के राजीव नगर में बीता है। उनके उसी घर में उनका स्मारक बनाया जाएगा। जिसमें सुशांत की हज़ारों किताबें ( Books ), दूरबीन ( Binoculars ), फ्लाइट सिम्युलेटर ( Flight simulator ), गिटार ( Guitar ), फर्नीचर ( Furniture ) एंव अन्य चीज़ों को प्रदर्शिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह उनकी इच्छा है कि सुशांत के सभी परिवार वाले उनसे इसी तरह से जुड़े रहे हैं। परिवार ने सुशांत के इंस्टाग्राम ( Sushant instagram ) पर बात करते हुए बताया कि उन्हें कई लोग फॉलो करते हैं। यह देखते हुए वह उनके अकाउंट को लिगेसी अकाउंट (

Legacy account ) की तरह चलाएंगे। जिसे वह हमेशा अपने प्रशंसकों संग हमेशा जुड़े रहेंगे। शोक संतप्त परिवार।

बता दें सुशांत के जाने के बाद से उनका पूरा परिवार सदमे हैं। सुशांत के देहांत ( Sushant death ) की खबर सुनकर उनकी भाभी यह सदमा सहन नहीं कर पाईं और कुछ समय बाद ही उनका भी देहांत हो गया था। बता दें सुशांत अपने परिवार में सबसे छोटे थे। सुशांत का सुसाइड ( Sushant suicide ) करना डिप्रेशन ( Depression ) बताया जा रहा था। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री (Bollywood industry ) की तरफ से सामने आए बयानों के बाद उनका सुसाइड केस में नया मोड़ आ चुका है। जिसको सुलझाने में पुलिस जांच ( Police investigation ) पड़ताल में जुटी हुई हैं।