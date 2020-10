Sushant Case: मन की बात से सुशांत के फैंस दिलाएंगे इंसाफ, पीएम मोदी तक इस तरह पहुंचेंगे मैसेज

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत को 4 महीने पूरे होने वाले हैं लेकिन अभी तक इस केस का निष्कर्ष नहीं निकलकर आया है। सुशांत का परिवार और फैंस लगातार एक्टर के लिए अलग-अलग तरह के कैंपेन चलाते रहे हैं और न्याय की गुहार लगाते रहे हैं। वहीं जब कुछ दिनों पहले एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट (AIIMS report) सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। एम्स ने सुशांत की मर्डर थ्यौरी को खारिज करते हुए ये साफ किया था कि एक्टर की आत्महत्या की थी। इस बात पर सीबीआई (CBI) ने भी अपनी सहमति जताई थी। इसके बाद से केस की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल चुकी है। सुशांत के परिवारवालों और फैंस ने अब उन्हें न्याय दिलाने के लिए मन की बात के जरिए इंसाफ दिलाने का निर्णय लिया है।

सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति (Shweta Singh Kirti) ने एक बार फिर नई मुहिम के जरिए अपने भाई को न्याय दिलाने का फैसला किया है। उन्होंने मन की बात को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) तक पहुंचाने का फैसला लिया है। श्वेता ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है- न्याय और सच के लिए #MannKiBaat4SSR अपनी आवाज बुलंद करने का एक अच्छा मौका अवसर है। हम इसके जरिए एकजुट रह सकते हैं और दिखा सकते हैं कि जनता न्याय का इंतजार कर रही है। मैं अपने इस परिवार को धन्यवाद करना चाहती हूं जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है।

This seems like a good opportunity to raise our voices for justice and truth #MannKiBaat4SSR We can stay united in this endeavor and show that public is awaiting justice. 🙏❤️🙏 I even want to thank my extended family to always stand by us. Much Love ❤️ pic.twitter.com/83W8VY764R