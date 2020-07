Sushant Singh संग फोटोज शेयर कर बुरी फंसी Rhea Chakraborty, फैंस बोलें- 'जेल जाने के लिए हो जाओ तैयार'

नई दिल्ली। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने मुंबई स्थित घर ( Sushant Mumbai House ) में फांसी लगाकर आत्महत्या ( Sushant Singh Rajput Suicide ) कर ली थी। आज 14 जुलाई को उनके निधन को एक महीना होने जा रहा है। ऐसे में सुशांत से जुड़े सभी लोग उन्हें याद सोशल मीडिया पर उनके लिए भावुक पोस्ट ( Sushant relatives shared post ) शेयर कर रहे हैं। उनके फैंस भी अलग-अलग अंदाज में सुशांत को ( Sushant fans missed him ) याद कर रहे हैं। इस बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rha Charkraborty ) ने भी उन्हें याद एक पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने सुशांत संग बिताए पलों के बारें में बताते हुए ( Rhea wrote emotional message ) एक भावुक मैसेज लिखा। रिया की यह पोस्ट देख जहां इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने दुख जताया। वहीं दूसरी ओर सुशांत के फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।

दरअसल, रिया ने अपने इंस्टाग्राम पर सुशांत को याद ( Rhea Shared post on Instagram ) करते हुए दो तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि सुशांत और उनका प्यार मिसाल ( My and Sushant's love is Precedent ) है। साथ ही उन्होंने सुशांत को एक नेक इंसान बताया। बता दें रिया लगभग एक महीने ( After 1 month Rhea active on Social Media ) बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव हुईं हैं। यह पोस्ट देख सुशांत की एक फैन ने कमेंट ( Sushant Fan Comment on her post ) करते हुए लिखा- 'अगर तुम्हें सच में सुशांत के जाने का गम है तो सुशांत की मौत कैसी हुई यह क्यों नहीं बतातीं? तुम उनके बारें में बात मत करों। अगर तुम सच्चे दिल से उन्हें प्यार करती तो तुम्हें उन्हें कभी छोड़ नहीं जाती। हर कोई तुम्हें इसका जिम्मेदार बता रहा है। तुमने यह सब सब अपने करियर के लिए किया है। तो तुम्हारा करियर गलत रास्ते पर चला गया है। हमेशा सही चीज़ों को सपोर्ट करो।'

दूसरे यूजर ने रिया की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि-'पहले सुशांत के साथ सारे तस्वीरें ( Rhea removed sushant photos ) हटा देती हो और जब पब्लिक को सब पता ( Public know everything ) चला और तुम्हें लगा कि तुम नहीं बच सकती हो तो तुमने फिर से यह नाटक भरा पोस्ट कर दिया। क्या चाहती हो तुम? तुम और संदीप ( Rhea and sandip real criminal ) ही असली मुजरिम हो। एक ओर यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'तुमने सुशांत ( Rhea leave alone sushant ) को तब अकेला छोड़ दिया था जब वह अकेला था। तो अब अपने नकली प्यार ( Rhea show fake love ) को मत दिखाओ इसकी सुशांत को कोई जरूरत नहीं है। रिया पर गुस्सा करते हुए एक और यूजर ने कहा कि 'चुप रहो तुम। तुम ही हो किलर। जेल जाने के लिए तैयार रहो।'

बता दें सुशांत सिंह सुसाइड केस (Sushant suicide case ) में रिया चक्रवर्ती का ( Rhea chakraborty name in it ) नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुशांत के सुसाइड से पहले रिया उनके घर से निकलकर अपनी दोस्त ( Rhea shifted to her friend house befor sushant suicide ) के घर में शिफ्ट हो गई थीं। वहीं जब सुशांत ने रिया को आखिरी फोन ( Sushant last call to Rhea ) मिलाया था तो उन्होंने उनका फोन नहीं ( Rhea doesn't pick his call ) उठाया था। पटना में रिया के एक खिलाफ दो केस दर्ज ( case file against Rhea Chakraborty ) हुए हैं। जिसमें उनपर सुशांत के नाम का इस्तेमाल करने और उन्हें सुसाइड करने के लिए उकसाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया मुंबई पुलिस स्टेशन ( Rhea statement ) में अपना बयान दर्ज करवा चुकी हैं। काफी लंबे समय से रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले पर एक चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन आज सुशांत के निधन को एक महीना होने पर उनका यह पोस्ट सबके सामने आया है।