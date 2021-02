सुशांत की फिल्म Chhichhore को मिला अवॉर्ड, साजिद नाडियावाला बोलें- 'आपको बहुत प्यार करते हैं रॉकस्टार'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) बेशक आज दुनिया में नहीं हो लेकिन आज भी उनकी यादें उनके फैंस के दिलों में जिंदा हैं। आए दिन सुशांत को लेकर कोई ना कोई खबर सामने आती ही रहती है। इस बीच अभिनेता की फिल्म 'छिछोरे' ( Chichore ) को निकलोडियन किड्स चॉाइस अवॉर्ड से नवाज़ा किया। इस मौके पर सभी उन्हें याद करते हुए दिखाई दिए। फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला ( Producer Sajid Nadiawala ) ने भी अभिनेता को याद करते हुए स्पेशल मैसेज दिया।

Dedicating this Award to our #SushantSinghRajput. We love you Rockstar! ♥️



Thank you @niteshtiwari22 @ShraddhaKapoor & the brilliant team.



Honoured to receive Favourite Bollywood film for #Chhichhore, @NickIndia



- Heartfelt gratitude #SajidNadiadwala @WardaNadiadwala pic.twitter.com/BarsEU4JK1