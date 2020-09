सुशांत के दोस्त ने तैयार किया पुरानी यादों और संघर्षों का वीडियो, बोले तुम आराम करो भाई अब हम दहाड़ेंगे

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लोग उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी बीच अभिनेता के दोस्त अरियन रोमल ने अभिनेता को एक सॉन्ग रोर (Roar) तैयार कर आखरी विदाई दी है। इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है अब तुम आराम करो भाई हम दहाड़ेंगे।

इस वीडियो में अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपने संघर्षों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ कुछ यादगार लम्हों और कुछ पुराने वीडियो को शामिल करके यह सॉन्ग तैयार किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत का यह इमोशनल वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। जिसे शेयर करते हुए अरियन ने लिखा, "तेज रोशनी उन लोगों के लिए खतरनाक होती है, जो कुछ नहीं देखते हैं, अब तुम आराम करो भाई, हम तुम्हारे लिए दहाड़ेंगे। अरियन द्वारा तैयार किए गए सॉन्ग में सुशांत के परिवार के लोग और उनके फैंस न्याय के लिए आवाज उठाते नजर आ रहे हैं।

Bright light is injurious to those who see nothing.

Rest now Brother. We will ROAR for you.



“We Roar” OUT NOW

This is how I want to remember you. 🙏#WeRoar #WeRoar4SSR #sushantsinghrajpoot @TiaBOnline https://t.co/58aa32vXAV