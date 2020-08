Sushant Singh Rajput के फ्लैटमेट Siddharth Pithani बोले- मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता.. पहले बताया था एक्टर की मौत का जिम्मेदार

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस में एक बार से बिहार पुलिस उनके जानने वालों से पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर होने (FIR against Rhea Chakraborty) और संगीन आरोप लगने के बाद ये केस पूरी तरह से पलट गया है। वहीं न्यूज चैनल्स भी सुशांत को जानने वालों से सच जानने की कोशिशों में लगे हैं। हाल ही में सुशांत के दोस्त और क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) ने बताया कि वो एक्टर के साथ पिछले एक साल से रह रहे थे। सिद्धार्थ की मुलाकात सुशांत से उनके एक कॉमन फ्रेंड (Siddharth Pithani met Sushant through common friend) के जरिए हुई थी। उन्होंने कहा कि वो दिवंगत एक्टर के साथ प्रोफेशनल इक्वेशन (Siddharth had Professional terms with Sushant) शेयर करते थे। सिद्धार्थ ने ये भी बताया कि वो रिया चक्रवर्ती को नहीं जानते ना उन्होंने कभी सुशांत से उनके पर्सनल मैटर के बारे में पूछा।

सिद्धार्थ पिठानी ने आगे बताया कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान रह रहे थे। सुशांत के निधन से पहले वो रात को एक बजे उनसे मिले (Siddharth Pithani met Sushant at 1 am before death) थे। गौरतलब हो कि 14 जून को सुशांत अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। जिसे मुंबई पुलिस ने सुसाइड बताया है हालांकि इसे उनके जानने वाले मानने को तैयार नहीं हैं कि सुशांत ऐसा कर सकते हैं।

सिद्धार्थ ने दिशा सालियान का एंगल जोड़ते हुए कहा कि सुशांत उनकी एक्स-मैनेजर की सुसाइड (Sushant was tensed after Disha salian suicide) के बाद से काफी परेशान थे। उनका नाम दिशा (Disha salian) की सुसाइड में कई जगह इस्तेमाल किया जा रहा था। दिशा सुशांत की पूर्व मैनेजर थी जिन्होंने 8 जून को सुसाइड कर (Sushant ex-manager Disha salian suicide) ली थी। वहीं सिद्धार्थ, सुशांत के परिवार को लेकर भी ये कह चुके हैं कि उनपर दबाव बनाया गया था कि वो रिया चक्रवर्ती के बारे में बोले। सिद्धार्थ ने बताया था कि सुशांत के परिवार के दो लोगों ने उनसे संपर्क किया था और रिया ने 15 करोड़ चोरी किए इस बारे में बताएं। हालांकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसलिए उन्होंने मना कर दिया। साथ ही सिद्धार्थ ने बिहार पुलिस को सपोर्ट करने की भी बात (Siddharth said will support Bihar police) कही है। उन्होंने कहा कि वो चाहते सुशांत को न्याय दिलाना चाहते हैं।

बता दें कि 28 जून को सुशांत के पिता केके सिंह (Sushant father KK Siingh) ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और अपनी कम्पलेन में गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद से रिया चक्रवर्ती गायब हैं। उनका केस देश के टॉप लॉयर सतीश मानेशिंदे हैंडल कर रहे हैं।