सुशांत सिंह राजपूत केस में हो रही देरी को लेकर परेशान हैं परिवार वाले, दोस्तो ने ट्वीट कर पीएम मोदी से कहा-'आपसे बहुत उम्मीदें हैं'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के देहांत को अब तीन महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में अभी तक उनकी मौत की असली वजह सामने नहीं आ पाई है। रोज़ाना केस में नए एंगल के साथ में जांच पड़ताल की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि अब इस केस एक नई बल्कि तीन बड़ी एजेसियां शामिल हो चुकी है। जिसमें ईडी, सीबीआई और एनसीबी शामिल है। बावजूद इसके सुशांत की मौत को लेकर अभी तक कोई बात साफ नहीं हो पाई है। यह देख एक्टर के फैंस के साथ-साथ परिवार वाले भी बेहद दुखी है। ऐसे में अभिनेता के दोस्तों की ओर से एक बार फिर न्याय मांग उठने लगी है।

We had appealed tp ypu from across the globe @narendramodi @PMOIndia regarding justice for sushant singh rajput it’s a brutal murder happened right under your nose sir we the people of india want fair justice for @itsSSR the entire globe has huge hopes from you