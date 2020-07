मौत के बाद Sushant Singh Rajput कर रहे हैं Alia Bhatt और Karan Johar को फॉलो! ट्विटर यूज़र्स ने दिखाए Screenshorts

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत को हुए एक महिने से भी ज्यादा तक का समय गुजर चुका है लेकिन उनकी (sushant singh rajput death investigation)मौत की गुत्थी सुलझने के बजाए और भी उलझती जा रही है। एक के बाद एक ऐसे खुलासे सामने आ रहे है जो काफी हैरान कर देने वाले है मुंबई पुलिस (sushant singh rajput police investigation)लगातार इस मामले में गहराई से पूछताछ कर रही है लेकिन फैंस से लेकर बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स उनकी कारवाई से अंसतुष्ट रहने के बाद (cbi investigation in sushant singh rajput case) सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर अब आम पब्लिक भी अपनी तरफ से लगातार छानबीन कर रही है। और इसी बीच एक जानकारी ऐसी मिली है जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि सुशांत (Sushant Singh Rajput is following Alia Bhatt and Karan Johar)ने मरने से पहले आलिया भट्ट को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करते थे, लेकिन अब उन्हें फॉलो करने के नोटिफिकेशन मिले हैं।

'आखिर यह चल क्या रहा है?'

एक ट्विटर यूज़र ने पोस्ट के द्वारा बताया है कि उन्हें यह नोटिफिकेशन जुलाई में मिला है, जिसका स्क्रीनशॉट दिखाते हुए बताया है कि मौत के बाद सुशांत (sushant singh rajput twitter)के अकाउंट से आलिया भट्ट को फॉलो किया गया है। यूज़र अब सवाल उठा रहे है कि आखिर सुशांत की मौत के बाद उनका ट्वीटर कौन हैडिल कर रहा है। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी, गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को टैग भी किया गया है।

Before #SushantSinghRajput death ,he didn't follow Alia Bhatt but after his death he followed #AliaBhatt on Twitter .I get notification on July month.

What going on Sushant sir social media ?? @Swamy39 @ishkarnBHANDARI @PMOIndia @AmitShah pic.twitter.com/9voMf9P8Or — Akhil Singh (@AkhilSingh2001) July 20, 2020

यूज़र्स ने इन स्क्रीनशॉट को जमकर शेयर किया है

यूज़र्स ने जैसे ही स्क्रीनशॉट (Screenshot) को शेयर किया,यह पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा। जिसमें मौत के बाद सुशांत ( Sushant followed Alia Bhatt) के अकाउंट से आलिया भट्ट को फॉलो करने और नोटिफिकेशन की बात कही गई है। इसी के साथ #ArrestMurdererOfSushant #justiceforSushantforum जैसे हैशटैग का भी इस्तेमाल किया गया है। सुशांत (notifications of Sushant following Alia Bhatt after his death)के अकाउंट से सिर्फ आलिया को ही नही करण जौहर को भी फॉलो करने के नोटिफिकेशन मिले है। जिसकी तारीख 1 जुलाई बताई जा रही है।

यूजर्स ने लिखा है कि सुशांत ने इन लोगों को (महेश भट्ट और आलिया) को जिंदा रहते कभी फॉलो नहीं किया था।

सबने कही है एक ही बात

सोशल मीडिया अब यूजर्स (Users shared many screenshots) एक के बाद एक करके कई स्क्रीनशॉट शेयर किए है जिससे अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मौत के बाद सुशांत (Notification from Sushant's account)के अकाउंट से नोटिफिकेशन कैसे आ रहे हैं।

पूछा- उनके फोन को कौन हैंडल कर रहा है?

अब इस तरह से लुका छुपी के खेल में सुशांत के साथ ऐसा कौन शख्स है जो ऐसा खेल खेल रहा है। अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि उनके फोन को कौन हैंडल कर रहा है। लोगों ने शक जताया है कि मुंबई पुलिस मीडिया और पब्लिक से कुछ छिपा रही है।

सुशांत के अकाउंट से आलिया के साथ साथ जैकलिन को फॉलो करने का नोटिफिकेशन मिला और अगले दिन आलिया भट्ट को। लोग हैरान हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है।