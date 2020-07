Sushant ने आखिरी गाने को एक शॉट में किया था शूट, Farah Khan ने बिना फीस लिए किया कोरियोग्राफ

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा (Sushant Singh Rajput last film Dil Bechara) को लेकर फैंस और सेलेब्स बहुत इमोशनल हैं। वो बेसब्री से इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जा रही है जिसे फ्री रखा (Dil Bechara free subscription) गया है। वहीं दिल बेचारा के ट्रेलर (Dil Bechara trailer) को देखकर फैंस पहले से ही बहुत भावुक हैं। अब तक ट्रेलर ने 50 मिलियन के लाइक्स के साथ 2 दिन में कई रिकॉर्ड भी कायम कर लिए हैं। वहीं अब कोरियाग्राफर फराह खान (Choreographer Farah Khan) भी सुशांत को लेकर काफी इमोशनल नजर आ रही हैं। फराह खान ने पहली और आखिरी बार सुशांत के कोरियोग्राफ (Farah Khan first time choreograph Sushant) किया है। दिल बेचारा के टाइटल ट्रैक को फराह खान ने डायरेक्ट किया है जिसकी उन्होंने कोई फीस नहीं ली।

सुशांत एक्टर होने के साथ कितने बेहतरीन डांसर थे इस बात से हर कोई वाकिफ है। हाल ही में मुकेश छाबड़ा (Mukesh Chhabra) और फराह खान ने एक बातचीत में सुशांत को लेकर कई भावुक किस्से साझा किए। मुकेश छाबड़ा ने बताया कि फिल्म का टाइटल ट्रैक (Dil Bechara title track) उनका सबसे फेवरेट है। उन्होंने कहा कि ये आखिरी खाना है जिसकी सुशांत ने शूटिंग की थी। फराह खान ने इसे कोरियोग्राफ किया था और उन्होंने इसके लिए मुझसे कोई फीस (Farah Khan not take fees for Dil Bechara song) नहीं ली। सुशांत ने एक ही शॉट में बढ़िया तरीके से पूरा सॉन्ग शूट कर लिया था।

वहीं फराह खान ने इस बारे में बात करते बताया कि सुशांत को मैंने पहली बार कोरियाग्राफ (Farah Khan first time work with Sushant) किया। ये आखिरी भी होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हम पहले से दोस्त थे लेकिन साथ में काम कभी नहीं किया। मैं चाहती थी कि एक ही शॉट में गाना (Sushant song shoot in one shot) शूट हो जाए क्योंकि मुझे सुशांत की डांस स्किल्स के बारे में जानकारी थी। एक बार वो एक रिएलिटी शो में सेलिब्रिटी जज बनकर आए थे और उन्होंने कंटेस्टेंट से भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। सुशांत गाने को शूट करने के दौरान इतने खुश थे। मैं उनके लिए खाना ले जाया करती (Farah brought food for Sushant) थीं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं एक शॉट में सूट कर दूंगा लेकिन आपको मुझे ईनाम के तौर पर खाना खिलाना होगा। मेरे लिए ये गाना हमेशा बहुत खास रहेगा।