Sushant Singh Rajput: AIIMS की रिपोर्ट पर बोले मुंबई कमिश्नर- एम्स ने हमें निर्दोष साबित कर दिया है

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स की रिपोर्ट सामने आई है। एम्स की टीम ने सुशांत की हत्या को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत का केस क्लियर कट खुदकुशी का मामला है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से लोगों के रिएक्शन आने भी शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जहां सुशांत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह एम्स की रिपोर्ट से परेशान हैं। तो वहीं मुंबई कमिश्नर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

क्या 13 जून की रात को रिया चक्रवर्ती से मिले थे Sushant Singh Rajput? जानिए सिद्धार्थ पिठानी ने क्या कहा

एम्स ने हमें निर्दोष साबित किया

दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक, मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा, 'हमारी जांच के बारे में कुछ भी जाने बगैर कुछ लोगों ने, जिनका इस मामले में मतलब जुड़ा था, उन्होंने हमारी जांच पर सवाल उठाया। एम्स की रिपोर्ट ने हमें निर्दोष साबित कर दिया है।'

विकास सिंह हैं परेशान

वहीं, सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने एम्स की रिपोर्ट को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, "एम्स की रिपोर्ट से अत्यधिक परेशान हूं। एक नई फोरेंसिक टीम गठित करने के लिए सीबीआई निदेशक से अनुरोध करने के लिए जा रहे हैं। एम्स की टीम शरीर की अनुपस्थिति में एक निर्णायक रिपोर्ट कैसे दे सकती है? वह भी कूपर अस्पताल द्वारा किए गए ऐसे घटिया पोस्टमार्टम पर जिसमें मृत्यु के समय का भी उल्लेख नहीं किया गया है।"

Highly perturbed with AIIMS report. Going to request CBI Director to constitute a fresh Forensic team . How could AIIMS team give a conclusive report in the absence of the body,that too on such shoddy post mortem done by Cooper hospital wherein time of death also not mentioned .