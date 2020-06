पिता का खुलासा, Sushant ने 2021 में शादी का बना लिया था मन, लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर कभी बात नहीं हुई

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने 14 जून को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे कारणों की जांच पुलिस अभी कर रही है। सुशांत के परिवार (Sushant Singh Rajput Family) वाले अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। उनकी यादों के सहारे वह आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच सुशांत के पिता केके सिंह (Sushant's Father KK Singh) ने खुलासा किया है सुशांत ने 2021 में शादी का मन बना लिया था।

सुशांत के पिता केके सिंह ने टड़का बॉलीवुड के साथ इंटरव्यू के दौरान सुशांत की शादी (Sushant Singh Rajput Marriage) को खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सुशांत पहले बहुत बात करते थे। सब कुछ बताते थे। लेकिन आखिर में क्या हुआ उसने बताया नहीं। इसके बाद उन्होंने सुशांत के शादी के प्लान्स के बारे में कहा कि उसने बोला था कि कोरोना में तो नहीं, फिर उसके बाद एक फिल्म आ रही है, वो कर लेंगे, उसके बाद फरवरी-मार्च में देखते हैं करेंगे। उन्होंने कहा कि उसने उस लड़की के बारे में नहीं बताया कि वह जिससे वह शादी करना चाहता था। हम चाहते थे कि वह जिसे भी पसंद करता है उससे शादी कर ले।

सुशांत के पिता ने एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) को लेकर बताया कि वह उनसे मुंबई (Mumbai) के अलावा पटना (Patna) में भी मिल चुके हैं। उन्हें सुशांत की लाइफ में केवल अंकिता के बारे में जानकारी थी। रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के बारे में उन्हें नहीं पता था। इसके अलावा कृति सेनन (Kriti Sanon) से वह सुशांत के अंतिम संस्कार में मिले थे। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। यह फिल्म 24 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney+Hotstar) पर रिलीज होगी।

A story of love, hope, and endless memories.

Celebrating the late #SushantSinghRajput's legacy that will be etched in the minds of all and cherished forever.#DilBechara coming to everyone on July 24. pic.twitter.com/hG5VMW3WAZ