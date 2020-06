एक और बड़ा खुलासा, Sushant Singh Rajput को सुनाई देने लगी थीं आवाजें, कहते थे वो उन्हें मार देगा

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिली हुई है। कोई इस बात का यकीन नहीं कर पा रहा है कि उनके जैसा समझदार इंसान सुसाइड कर सकता है। एक्टर के परिवार और करीबी रिश्तेदारों ने भी इस बात को मानने से इंकार कर दिया है। सुशांत ने मुंबई (Mumbai) स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या (Sushant Singh Rajput) कर ली थी। जिसके बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री कटघरे में आ खड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि सुशांत को कई बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर दिया था, जिसकी वजह से वह काफी परेशान थे। अब डायरेक्टर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) के करीबी एसोसिएट और लेखक सुहित्रा सेनगुप्ता (Suhitra Sengupta) ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया है।

सुहित्रा सेनगुप्ता ने बताया कि सुशांत को आवाजें सुनने लगी थीं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड इंडिया से बातचीत में बताया कि 'सुशांत एक बार महेश भट्ट से सड़क 2 (Sadak 2) में रोल के लिए मिलने आए थे। वह बहुत बातूनी थे। वो हर टॉपिक पर बात कर लेते थे। चाहें वो क्वाटंम फिजिक्स हो या सिनेमा। इस दौरान भट्ट साहब ये समझ चुके थे कि सुशांत की हालत परवीन बॉबी जैसी हो चुकी थी। दवाइयां ही उन्हें ठीक कर सकती थीं। रिया कुछ वक्त से सुशांत के साथ थीं और वह कोशिश करती थीं कि सुशांत वक्त पर दवाई ले लें लेकिन उन्होंने दवाइयां लेने से मना कर दिया था।'

सुहित्रा सेनगुप्ता ने आगे कहा, 'लगभग एक साल से सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने बाहरी दुनिया से अपना संपर्क तोड़ लिया था। रिया उनके साथ थीं लेकिन हर वक्त उनके साथ रहना मुमकिन नहीं था। सुशांत को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थीं। एक बार जब रिया और सुशांत उनके घर पर अनुराग कश्यप की फिल्म देख रहे थे। सुशांत ने रिया से कहा कि मैंने अनुराग कश्यप की फिल्म को ना कह दिया, अब वो मुझे मार देगा।'

According to our sources #Dharma #SajidNadiadwala #YRF #TSeries #SalmanKhan #DineshVijan #Balaji have banned #sushantsinghRajput! So now he can do web series or TV serials only. Superb!!