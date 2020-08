Sushant की बहन Mitu Singh का खुलासा: रिया और उसकी मां अक्सर बुलाते थे तांत्रिक, ब्लैक मैजिक के दौरान खाली करा देते थे घर

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के पिता का पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर कराना केस (FIR against Rhea Chakraborty) में कई नए मोड़ ले आया है। अभी तक जो जांच बॉलीवुड इंडस्ट्री से जोड़कर देखी जा रही थी वो अब रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के ईद-गिर्द घूमने लगी है। अब बिहार पुलिस इस मामले में तेजी से पूछताछ कर रही है। मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की मदद से बिहार पुलिस बारीकी से इस केस को देखने में लगी हुई है। बिहार पुलिस (Bihar Police) ने सुशांत के कुक, सीए और बहन मीतू सिंह का स्टेटमेंट (Sushant sister Mitu Singh statement) भी रिकॉर्ड किया है। जिससे कई राज सामने आए हैं।

मीतू ने बिहार पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक, रिया चक्रवर्ती और उसकी मां सुशांत को किसी तांत्रिक को दिखाया (Rhea Chakraborty and mother called Tantrik) करती थीं। वहीं सुशांत की अकाउंट डिटेल्स में भी सामने आ चुका है कि साल 2019 में जुलाई और अगस्त महीने में पूजा और पंडित के नाम पर 5 बार बड़ा ट्रांजैक्शन (Sushant bank account details) किया गया।

सुशांत की बहन मीतू ने सीएनएन न्यूज 18 से बातचीत में ये दावा किया कि रिया और उसकी मां संध्या चक्रवर्ती दिवंगत एक्टर पर काला जादू किया करते (Rhea Chakraborty and her mother used to do black magic on Sushant) थे। मीतू ने यही स्टेटमेंट बिहार पुलिस को भी दिया था। उन्होंने बताया कि एक तांत्रिक सुशांत के मोंट ब्लैंस वाले घर पर अक्सर (Tantrik used to come at Sushant old home) आता था। रिया डिप्रेशन को लेकर सुशांत के इलाज के बहाने बुलाया करती थी। रिया की जिद पर वो तांत्रिक वहां आकर काले जादू की प्रक्रिया (Tantrik performed black magic rituals) करता था। उसने सुशांत के पहनने के लिए एक ताबीज भी दिया था। मीतू की इस बात पर सुशांत के साथ रहने वाले दोस्तों और घर में काम करने वाले कर्मचारियों ने सहमति जताई है।

मीतू ने पुलिस को ये भी बताया कि जब तांत्रिक घर में आता था तब उस दौरान घर से सुशांत के दोस्त और कर्मचारियों को जाने के लिए कह दिया जाता (Sushant’s friends and staff asked to vacate the residence) था। रिया की मां की निगरानी में घंटो इसका प्रोसेस चलता था। अब पटना पुलिस उस तांत्रिक की तलाश में जुट गई है। हालांकि रिया और उसकी फैमिली एफआईआर के बाद से ही मिसिंग (Rhea Chakraborty and family is missing) हैं। पुलिस ढूंढने की कोशिशों में लगी हुई है। साथ ही रिया चक्रवर्ती से सहयोग करने की भी बात कही है।