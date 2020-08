Sushant Singh Rajput की बहन और जीजा का वीडियो आया सामने, स्टाफ मेंबर से पैसों को लेकर सवाल करती हुई दिखाई दी

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में दिन पर दिन परतें खुलती जा रही हैं। अब हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो फिर से कई सवाल खड़े करता है। सामने आए वीडियो में सुशांत की दीदी प्रियंका सिंह (Sushant sister Priyanka Singh) और जीजा जी (Sushant Brother-In-Law) नजर आ रहे हैं। वो सुशांत के स्टाफ मेंबर में से एक बंदे से पूछताछ करते हुए नजर आ Sushant sister questioning a member of Sushant staff) रहे हैं। वीडियो में प्रियंका पैसों की हेरा-फेरा को लेकर सवाल कर रही हैं। सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा रजत बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो स्टाफ मेंबर रजत जो सुशांत का फाइनेंस से सबंधित काम देखता (Rajat used to handle Sushant finances) था उससे लगातार पूछ रहे हैं कि उसने किसे पैसे ट्रांसफर किए (Sushant’s sister and Jija asked staff member on money transfer) थे।

सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका और जीजा का ये वीडियो साल 2019 अप्रैल के (Sushant sister Priyanka and her husband video of 2019) आसपास का बताया जा रहा है। फिल्म विंडो पर अपलोड वीडियो में प्रियंका लगातार स्टाफ मेंबर रजत (Sushant staff member Rajat) से पैसों को लेकर जानकारी जानना चाह रही हैं। प्रियंका के पति सिद्धार्थ तंवर कह रहे हैं कि सच-सच बता दों कि तुमने किसके कहने पर पैसे ट्रांसफर किए थे। इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वीडियो में सुशांत दिखाई तो नहीं दे रहे लेकिन बैकग्राउंड में उनकी आवाज सुनाई दे रही (Sushant voice also heard in background) हैं। वो अपनी बहन से कुछ कह रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, रजत ने पैसे किसी पंकज के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे (Rajat transfer money to Pankaj account) जिसे लेकर सुशांत की बहन और जीजा लगातार उसपर दबाव बनाकर पूछ रहे हैं। हालांकि इसके बाद क्या हुआ ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि रजत के इस कारनामे के बाद ही सैमुअल मिरांडा (Rajat was replaced by Samuel Miranda) को रखा गया था। जिसका इंटरव्यू खुद प्रियंका ने ही लिया (Priyanka Singh took the interview of Samuel Miranda) था। सैमुअल का नाम उस एफआईआर में भी दर्ज है जिसे उनके पिता ने पटना में करवाया था। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात ये है कि सुशांत के परिवार का आरोप था कि सैमुअल , रिया (Rhea Chakraborty) के लिए काम करता था और उसने ही उसे रखा था। अब असल सच क्या है ये तो सारी छानबीन के बाद ही सामने आ पाएगा।