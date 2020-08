Sushant Singh Rajput सुसाइड केस में ED ने Rhea Chakraborty पर कसा शिकंजा, बहन ने कहा 'भगवान हमारे साथ हैं'

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में अब जांच प्रक्रिया असल रूप में आगे बढ़ती हुई नज़र रही है। बीते शुक्रवार के दिन सुशांत केस में काफी हलचल बनी रही। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए। इस मामले प्रथम आरोपी मानी जा रही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Sushant girl friend Rhea Chakrborty ) की मुसीबतें बढ़ती हुईं नज़र आ रही हैं। सीबीआई की केस सौंपने के बाद रिया के लिए परेशानी और भी बढ़ गई है। सुशांत सुसाइड केस में रिया कल अपने भाई शोविक चक्रवर्ती ( Shovik Chakraborty ) संग ईडी ऑफिस ( Rhea Shovik Reached ED Office ) पहुंची। जहां उनसे लगभग 9 घंटें तक पूछताछ की गई। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ती ( Shweta Kriti Singh ) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है।

दरअसल, श्वेता सिंह कीर्ती ने अपने सोशल मीडिया ( Shweta Singh Kriti social media handel ) पर हैंडल अकाउंट्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है। यह तस्वीर उनकी ही है। ब्लैक एंड व्हाइट ( Shweta Shared black and white photo ) फोटो में श्वेता हाथ में एक प्लेकार्ड लिए खड़ी ( Shweta is seen standing with a placard in her hand ) दिखाई दे रही है। जिस पर लिखा हुआ है 'हम जीतेंगे, हम आपसे प्यार करते हैं भाई। भगवान हमारे साथ हैं।' इस तस्वीरो को शेयर करते हुए श्वेता ने कैप्शन में लिखा है-"हम न्याय जरूर मिलेगा और हम सच को खोज कर रहेंगे। #Warrior4SSR, #Justiceforsushantsinghrajput #godiswithus।"

गौरतलब है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई बांद्रा आवास ( Sushant Singh Rajput Mumbai House ) पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद मुंबई पुलिस ( Mumbai police ) ने पहले इसे सुसाइड बताया। जिसके बाद सामने आई कई बातों ने केस का रूप ही बदला दिया। परिवार के सामने आने पर केस में नई मोड़ आया। जिसमें रिया चक्रवर्ती ( FIR File against Rhea Chakraborty ) के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पुलिस थोड़ी हरकत में आई। सीबीआई को केस सौंपने के बाद लोगों में न्याय होने की उम्मीद जागी है। इस पूरे ही केस में एसआईटी ( SIT Team formed in sushant case ) का गठन किया जा रहा है।

मनोज शाशिधर की अगुवाई ( case will be investigated under the leadership of Manoj Shashidhar) में मामले की जांच होगी और इस पूरे केस की जांच पर डीआईजी गगनदीप गंभीर ( DIG Gagandeep Gambhir ) निगरानी रखेंगे। वहीं इस टीम में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पद पर अनिल यादव ( Anil Yadav has been appointed to the post of Investigating Officer ) को निुक्त किया गया है।