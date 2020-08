Sushant Singh Rajput Suicide Case की जांच करने के लिए CBI की टीम मुंबई पहुंचने पर बहन Shweta Singh Kriti ने किया ट्वीट, बोलीं- 'बहुत संघर्ष किया है'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में काफी लंबी से चल रही सीबीआई जांच की मांग को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court allow to CBI investigation ) ने मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सुशांत के परिवार ( Sushant's family) और फैंस में न्याय होने की उम्मीद जाग गई है। वहीं बीती गुरूवार की रात सीबीआई की SIT टीम भी ( CBI SIT Team Reached ) मुंबई पहुंच गई है। 15 सदस्यों की यह टीम 10 दिनों तक मुंबई में रहेगी और जांच को आगे बढ़ाएगी। इस बीच सुशांत की बहन श्वेती सिंह कीर्ती ( Shweta Singh Kriti ) ने सीबीआई के मुंबई पहुंचने पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने सीबीआई को भरोसा बनाए रखने की बात कही है।

#CBIInMumbai The whole world has relentlessly fought for CBI Enquiry and now it is the responsibility of CBI to uphold our trust in them, we have full faith that CBI will most definitely bring the truth out and justice will be served. #CBIForSSR