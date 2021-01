Sushant Singh Rajput के जन्मदिन से पहले बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने की ये खास अपील

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने 14 जून, 2020 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके निधन से पूरा देश हिल गया था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस को उनका शव उनके मुंबई स्थित घर से मिला था। सीबीआई अभी तक उनके केस की जांच कर रही हैं। लेकिन इस बीच जल्द ही सुशांत का जन्मदिन आने वाला है। ऐसे में उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर फैंस से खास अपील की है।

दरअसल, पहले तो श्वेता ने सुझाव मांगते हुए ट्वीट किया- 'हमें भाई का जन्मदिन 21 जनवरी को कैसे मनाना चाहिए। कोई सुझाव #SushantBirthdayCelebration.' इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट कर लिखा, 'मैं उसके गानों पर और लोगों द्वारा डांस कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए देखना पसंद करूंगी। आइए, उसके जीवन का जश्न मनाएं और प्यार और आनंद फैलाने में मदद करें, #SushantBithdayCelebration.'

And I would love to see more people performing on his songs and posting it on social media. Let’s celebrate his life and help spread love and joy. ❤️🙏❤️ #SushantBirthdayCelebration