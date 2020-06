Sushant की मौत पर Roopa Ganguly ने की CBI जांच की माँग, ट्वीट कर उठाए ढेरों सवाल, पुलिस के सुसाइड बताने पर भड़कीं

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड (Sushant Singh Rajput suicide) को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सेलेब्स से लेकर मंत्रियों तक सुशांत की मौत को लेकर सीबीआई जांच (Sushant case CBI investigation appeal) की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर फैंस अभी भी सुशांत के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो अलग-अलग पोस्ट शेयर कर सुशांत की मौत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं अब इस कड़ी में महाभारत एक्ट्रेस रूपा गांगुली ने भी सीबीआई जांच की मांग (Roopa Ganguly asked CBI probe for Sushant) की है। रूपा गांगुली (Mahabharat actress Roopa Ganguly) बीजेपी के मेंबर भी हैं, ऐसे में वो सुशांत को लेकर कई ट्वीट्स कर चुकी (Roopa Ganguly tweet) हैं और उन्होंने इसमें गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी को टैग किया है। रूपा ने अपने कई ट्वीट में #Cbiforsushant का इस्तेमाल किया है।

रूपा गांगुली ने एक ट्वीट किया- पुलिस इसे आत्महत्या कैसे कह सकती है जब कोई सुसाइड नोट (Roopa Ganguly on Sushant suicide) नहीं मिला? उन्होंने ऐसे कई ट्वीट किए हैं जो सुशांत की मौत पर सवाल उठा रहे हैं। एक ट्वीट कर रूपा ने लिखा- डिप्रेशन की तरफ इशारा करना ऐसा लगता है कि रियल प्रोब्लम से ध्यान भटकाया जा रहा है जिसकी वजह से सुशांत की मौत हुई। क्या हमें इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए या फिर बस सुसाइड बताकर इसे गायब करना है?

Pointing a finger toward the aspect of "depression" is probably shifting of the focus from the real problem that led to the passing away of Sushant. Shouldn't we really look into it or brush it off as a possible suicide?#cbiforsushant #roopaganguly @AmitShah @narendramodi pic.twitter.com/hrxmXh9Toz — Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) June 24, 2020

रूपा ने आगे कहा कि एक चीज जो मैं समझ नहीं सकती कि इतने बुद्धिमान इंसान ने ऐसा कदम क्यों उठाया। कुछ चीजें या तो जोड़ी नहीं जा रही हैं या फिर हमें क्लीयर बताई नहीं की जा रही हैं।

What I cannot understand is why such a brilliant inquisitive mind would choose such an alternative without any provocation. A few things are either not adding up or are not being clarified or explained to us, the citizen .#cbiforsushant #roopaganguly @AmitShah @narendramodi pic.twitter.com/9BpLPQAXQL — Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) June 24, 2020

बता दें कि सिर्फ रूपा ही नहीं बल्कि इससे पहले सोन निगम (Sonu Nigam), सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) और कंगना रनौत (Kangana Ranaut) जैसे लोग भी सुशांत की सुसाइड पर आशंका जता चुके हैं। कई सेलेब्स उनकी मौत पर सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। गौरतलब हो कि सुशांत अपने घर में मृत पाए गए थे जिसे पुलिस ने सुसाइड करार दिया। उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। साथ ही वो 6 महीने से डिप्रेशन से जूझ रहे थे इस बात की जानकारी भी पुलिस ने दी थी।