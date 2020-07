Sushant की मौत को लेकर Shekhar Suman को मिले बड़े सबूत, खुलासा करते हुए कहा- मैं जानता हूं इसके पीछे कौन लोग हैं

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से कई बातें सेलेब्स के द्वारा सामने आईं। कुछ सितारे लगातार सीबीआई जांच की (CBI investigation for Sushant) मांग कर रहे हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं कि सुशांत की मौत सिर्फ एक नॉर्मल सुसाइड का मामला है। जिसमें शेखर सुमन (Shekhar Suman) सबसे आगे निकलकर आए हैं। बीते दिन वो पटना सुशांत के घरवालों से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने दिवंगत एक्टर के पिता का हाल बताया (Shekhar Suman at Sushant Patna home) था। उसके बाद उन्होंने पटना में ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस (Shekhar Suman press conference with Tejashwi Yadav) की जिसमें कई हैरान करने वाली बातें बताईं। शेखर सुमन ने सुशांत की मौत को एक साजिश (Shekhar Says Sushant death plot) करार दिया है और अलग-अलग तथ्य रखे हैं।

शेखर सुमन ने कहा कि सुशांत की मौत के पीछे भाई-भतीजावाद नहीं (No nepotism behind Sushant death) बल्कि एक गैंग जिम्मेदार है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तथ्य सामने रखे हैं जो हैरान करने वाले हैं। शेखर सुमन ने कहा कि जो कई तथ्य और सबूत सामने आ (Shekhar Suman on Sushant death evidence) गए हैं जिसको लेकर मैं कहना चाहता हूं जो दिख रहा है वैसा नहीं है। सुशांत की मौत एक साजिश हो सकती है, इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में मैं ऐसे नाम जानता हूं जो इस व्यवसाय और माफिया (Shekhar Suman on film industry mafia) का हिस्सा थे लेकिन अभी किसी का नाम लूंगा क्योंकि मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है।

शेखर सुमन ने आगे कहा कि सुशांत के आत्महत्या की लेकिन उसके पास से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला (Sushant suicide note question) ये कैसे मुमकिन है? सुशांत ने एक महीने में 50 सिम कार्ड बदल डाले (Sushant changed 50 sim cards) इससे पीछे क सच क्या है? क्या वो किसी से बच रहा था या कोई उसे परेशान कर रहा था? मैं जानता हूं कि इस इंडस्ट्री में ग्रुप बाजी होती है। बता दें कि केदारनाथ डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने भी नंबर चेंज करने वाली बात बताई थी।

वहीं शेखर सुमन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) के ना मिल पाने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुझसे मिल सकते हैं लेकिन उन्होंने कोविड-19 को ना मिलने का कारण बता दिया। उन्हें जाकर सुशांत के परिवार से मिलना चाहिए और इस मामले की तह तक जांच करवानी चाहिए।