Sushant Singh Rajput ने 2016 में बनवाया था पहला टैटू, मां से है कनेक्शन, जानिए क्या है पूरा मतलब

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने निधन से लोग अभी भी निकल नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया उनकी यादों से भर गया है। सुशांत के फोटोज, वीडियोज और फैंस (Sushant photos and videos) द्वारा बनाए जा रहे उनके पोस्टर्स में कोई कमी नहीं आई है। दूसरी तरफ सुशांत के सुसाइड केस पर पुलिस गंभीरता से जांच (Sushant police investigation) कर रही है। इसी बीच सुशांत की पीठ पर बने हुए टैटू (Sushant Singh Rajput Tattoo) का जिक्र शुरू हो गया है।

दिवंगत एक्टर का टैटू कोई आम नहीं था बल्कि उसमें कई राज छुपे हुए थे। सुशांत को अपना टैटू बनवाने में काफी वक्त लगा था, लंबे वक्त तक वो सोचते रहे थे कि उन्हें क्या बनवाना है। उसके बाद साल 2016 में सुशांत ने अपना पहला टैटू (Sushant Singh first tattoo) बनवाया। इस टैटू में उनकी मां भी मौजूद थी।

दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने अपने टैटू में पंचतत्व बनवाया था। जिसके बीच में वो और उनकी मां (Sushant and mother tattoo) थी। सुशांत ने अपने इंस्टाग्राम पर पीठ पर बने टैटू की तस्वीर पोस्ट (Sushant tattoo love) कर लिखा था- पहला टैटू, पंचत्तव, मां और मैं। सुशांत का ये टैटू काफी गहराई को सोचकर बनाया गया था। जो कहता है कि पंचत्तव (Sushant five elements tattoo) में वो और उनकी मां एक ही हैं। पहले वो इसे अपनी गर्दन पर बनवा रहे थे लेकिन फिर उनकी बहन के कहने पर पीठ पर गुदवाया। जाहिर है कि सुशांत ने अपना पहला टैटू मां को समर्पित (Sushant tattoo dedicated to mother) किया था।

सुशांत ने अपनी मां को महज 16 साल की उम्र में खो (Sushant lost his mother at 16) दिया था। इस बात का जिक्र उन्होंने एक बार झलक दिखला जा में किया था। उन्होंने अपनी मां को एक परफॉर्मेंस डेडिकेट की थी और वो बहुत इमोशनल हो गए थे। सुशांत का डांस देख जज माधुरी दीक्षित भी अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। उन्होंने सुशांत को हिम्मत बंधाई थी और कहा था कि आपकी मां जहां भी होंगी वो देखकर बहुत खुश होंगी। सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे। इंस्टाग्राम पर उनका आखिरी पोस्ट भी मां को (Sushant Instagram mother post) समर्पित है।