Ankita से दीवानों की तरह प्यार करते थे Sushant Singh, Viral Video में कहते दिखे- उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद उनके पुराने फोटोज और वीडियोज खूब वायरल हो (Sushant videos and photos) रहे हैं। फैंस उन्हें यादकर उनके पुराने इंटरव्यू की क्लिप शेयर कर रहे हैं। हाल ही में सुशांत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता के बारे में बात करते हुए नजर (Sushant talked about Ankita Lokhande) आ रहे हैं। ये पुराना वीडियो उस दौरान का है जब वो और अंकिता एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप (Sushant Ankita relationship) में थे। वीडियो में सुशांत बता रहे हैं कि वो अंकिता के बिना नहीं रह सकते। वो उनके लिए सबकुछ हैं। सुशांत की इन बातों से साफ पता चलता है कि वो अंकिता से किस कदर प्यार (Sushant love for Ankita) करते थे।

सुशांत इस वीडियो में अंकिता (Sushant praised girlfriend Ankita) के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि 'मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले.. पिछले लगभग 6 सालों में अंकिता बहुत धैर्यवान रही हैं, बहुत प्यार करती रही हैं और वो मेरे साथ रहने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हैं। तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। मैं उससे प्यार करता हूं तो बस उसके साथ रहना चाहता हूं। मैं इस रिलेशनशिप में रहना चाहता हूं। हर रोज ऐसी चीजे होती हैं कि आप कोई बहाना ले सकते हो लेकिन अगर आप रिश्ते में रहना चाहते हो तो आप कोशिश करोगे। मैं उसके बिना ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यही कारण हैं कि मैं इतना इमोशनल क्यों हूं, मैं इनसिक्योर रहना चाहता हूं, मैं बस उसके साथ रहना चाहता (Sushant said want to be with Ankita) हूं।

गौरतलब हो कि सुशांत के निधन के बाद अंकिता उनके घर पहुंची थीं। उस दौरान उनकी हालत काफी खराब दिखाई (Ankita shocked after Sushant death) दे रही थीं। सुशांत के निधन से अंकिता को गहरा सदमा लगा है इस तरह की खबरें लगातार आती रही हैं। वहीं सुशांत के लिए भी उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। सोशल मीडिया से भी अंकिता तब से पूरी तरह गायब (Ankita make distance from social media) हैं।