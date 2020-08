सुसाइड करने से पहले गूगल पर Sushant Singh करते थे पेनलेस डेथ और बायोपोलर डिसऑर्डर सर्च: मुंबई पुलिस कमिश्नर

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput suicide case ) में मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस जांच ( Mumabi and Bihar Police investigate Sushant suicide case) पड़ताल में जुट गई है। इस केस में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। जहां एक ओर बिहार के आईपीएस ऑफिसर बिनय तिवारी ( Bihar IPS officer Binaye Tiwari ) को बीएमसी ने जबरन मुंबई में 14 दिनों के लिए क्वांरटाइन कर दिया गया है। वहीं अब इस बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ( Mumbai Police commissioner Param bir singh ) ने सुशांत सुसाइड केस में उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान ( Sushant manager Disha Salian ) को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जिसके बाद एक नया मोड़ इस मामले ने ले लिया है।

मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ( Mumbai Police commissioner Param bir singh ) ने अपने बयान में कहा है कि सुशांत अपनी एक्सक मैनेजर दिशा सालियान ( Sushant Ex Manager Disha Salian Suicide ) के सुसाइड से काफी परेशान थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं दिशा के सुसाइड केस में उनका नाम ना ( Sushant Worried About Disha Suicide case ) जुड़ जाए। सुशांत अक्सर गूगल ( Sushant search his name on google ) पर अपना नाम, पेनलेस डेथ ( Painless death ) यानी कि बिना दर्द के मौत और बायोपोलर डिसऑर्डर ( bipolar disorder ) को सर्च किया करत थे। साख ही वह डिप्रेशन की दवा भी खाया करते थे।

पुलिस सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) को अब अननेचुरल डेथ के मुताबिक छानबीन ( Sushant Unnatrual Death ) कर रही है। जिसमें सुशांत के फोन और लैपटॉप ( Investigate Sushant phone and laptop ) की भी पूरी तरह से जांच की जा रही है। दिशा सुसाइड केस ( Disha Salian Suicide case ) में पुलिस का कहना है कि '8 जून को दिशा के घर में एक पार्टी की गई थी। इस पार्टी में बतौर गेस्ट महज 6 लोग ही मौजदू हुए थे। सीसीटीवी फुटेज ( Checked Disha cctv footage ) की जांच करने के बाद इस बात की पुष्टि की गई। दिशा सुसाइड के में किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नाम सामने नहीं आया है।' साथ ही कहा जा है कि 'पार्टी के बाद दिशा 14वीं मंजिल से गिर गई थीं। जिससे उनकी मौत हो गई है। वहीं सुशांत के घर 13-14 तारीख में किसी भी तरह की पार्टी नहीं की गई थी।'

मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सुशांत ( sushant singh rajput's bank details ) के बैंक अकाउंट और उनके बैंलस के बारें में भी बात करते हुए कहा कि 'अभिनेता के खाते में 18 करोड़ रुपये थे। जिसमें से अब खाते में 4.5 करोड़ रुपये मौजूद हैं। जिसे देख यह बिल्कुल नहीं लगता है कि रिया के खातों में पैसा गया होगा? कितना पैसा कहां खर्च ( Investigate sushant's money details ) हुआ है इसकी जांच की जा रही है।