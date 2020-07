बिहार पुलिस दर्ज करेगी Sushant Singh Rajput की बहन मीतू सिंह का बयान,हो सकता है कई बातों का खुलासा

नई दिल्ली। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput death) की मौत के एक महिने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है।लेकिन पुलिस अभी तक उनकी मौत के कारणों का पता नही लगा पाई है। एक के बाद एक हो रहे खुलासे के बाद अब इस केस ने भी एक नया मोड़ ले लिया है। अभी हाल ही में सुशांत (Sushant Singh father KK Singh FIR ) के पिता केके सिंह ने पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराई है जिसे देखने के बाद पुलिस के सामने कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता (Sushant Singh father KK Singh FIR against Rhea Chakraborty)ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के साथ उनके परिवार के खिलाफ कई बड़े संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि, उनके बेटे की मौत की सबसे बड़ी वजह रिया चक्रवर्ती थी। जिसने उनके बेटे को पूरी तरह से कैद करके रखा था। पिता के द्वारा दिए जाने वाले इस बयान के बाद अब पुलिस(Bihar Police will file statement of Mitu Singh )पूछताछ के लिए उनकी बहन मीतू सिंह से मिलने जा रही है। पटना की पुलिस ने पिता के द्वारा लिखित शिकायत के बाद कड़ाई से प्राथमिक जांच शुरू कर दी है।

सुशांत की बहन का होगा स्टेटमेंट रिकॉर्ड

जानकारी के मुताबिक अब पुलिस सुशांत सिंह राजपूत (Mitu Singh, sister of Sushant Singh Rajput)की बहन मीतू सिंह से भी कुछ ऐसा जानकारी जानना चाहेगी जो सुशांत की मौक के कारणों को सुलझाने में मदद कर सकती है। उनका बयान बिहार पुलिस रिकॉर्ड करने जा रही है इसके पहले मुंबई पुलिस ने भी मीतू सिंह से पूछताछ की थी। जिसमें मुंबई पुलिस ने रिया से रिलेशन को लेकर भी कई तरह से सवाल पूछे थे।

बता दे कि अब तक मुंबई पुलिस 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। फिर चाहे बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर हो, या फिर घर में काम करने वाला कुक। ऐसे में अब जब सुशांत के पिता ने लिखित शिकायत की है तो बिहार पुलिस भी इस मामले में काफी एक्टिव हो गई है, ऐसे में ये मुमकिन है कि पुलिस इस सिलसिले में मीतू से भी कुछ सवाल पूछे।

वहीं रिया चक्रवर्ती की बात करें तो वो भी अपने आपको बचाने के लिए मुंबई के सबसे बड़े वकील की सहायता ले रही हैं। जब से उन पर FIR दर्ज की गई है, अभी फिलहाल इस विषय में उनका कोई बयान सामने नही आया है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अपील कर सकती हैं।