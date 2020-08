Rhea Chakraborty की चैट शेयर कर सुशांत की बहन ने मांगा इंसाफ, कहा- ये सब क्या चल रहा था दोषियों को पकड़ा जाए

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में ड्रग एंगल (Drug angle) सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और कुछ अन्य लोगों की ड्रग चैट लगातार सामने आती जा रही है। हाल ही में टाइम्स नाऊ ने कुछ और ड्रग चैट सामने रखी जिसमें रिया डूबी (Doobie) की जरूरत है ऐसा मैसेज लिखती हैं। डूबी को अगर गूगल पर सर्च करें तो केनेबिस सिगरेट बताया जा रहा है। रिया की अपने भाई शॉविक और सुशांत के स्टाफ से इस चैट को श्वेता सिंह कीर्ति (Shweta Singh Kirti) ने भी शेयर किया है। उन्होंने इसे शेयर करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने दिवंगत भाई सुशांत को गुनाहगारों को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की है।

What are we to conclude?? #ArrestCulpritsOfSSR pic.twitter.com/YZcg9u3yKI