Sushant Suicide case में निर्भया की वकील ने की सीबीआई जांच की मांग, फैंस बोले- हमे आपसे बहुत उम्मीद है

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से ही मुंबई पुलिस (Mumbai police investigation in Sushant case) लगातार इस मामले में गहराई से जांच कर रही हैं। हालांकि उनके हाथ अबतक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं जिसके आधार पर ये कह जा सके कि इसमें कोई साजिश या कोई और एंगल है। इन्ही सब चीजों के सामने आने के बाद से बड़े नेता, सेलेब्स और सुशांत के फैंस सीबीआई जांच की गुहार लगा (Sushant Singh CBI inquiry appeal) रहे हैं। बीते दिनों सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी अमित शाह से सीबीआई की अपील (Rhea Chakraborty appeal CBI inquiry for Sushant) की थी। हालांकि अभी तक इसपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब इसी बीच निर्भया की वकील सीमा समृद्ध‍ि (Seema Samridhi) ने भी सीबीआई जांच कराए जाने की अपील की है।

सीमा समृद्ध‍ि ने ट्वीट करके सीधा अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की (Seema Samridhi tweet for Sushant) है। उन्होंने सुशांत की फिल्म धोनी से एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- माननीय प्रधानमंत्री जी, सुशांत सिंह की मृत्यु का सच जानने का हम हर भारतीय का अधिकार है। लेकिन एक माह से ज्यादा समय हो जाने के बाद भी मुंबई पुलिस सच सामने लाने में नाकामयाब रही है। आपसे अनुरोध हम सब के पसंदीदा हीरो का केस आप सीबीआई (Seema Samridhi asked Sushant case CBI demand) को दीजिये। सीमा के ये ट्वीट करते ही सुशांत के फैंस ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। यूजर्स उनसे अपने फेवरेट स्टार सुशांत को न्याय दिलाने की गुहार लगाने (Sushant fans thanked to Seema Samridhi) लगे। उन्होंने सीमा को थैंक्स कहा और उनसे उम्मीदें जताईं।

वहीं सीमा समृद्धि ट्विटर पर ब्लू टिक ना मिलने से भी (Seema Samridhi on Twitter verification) नाराज हैं। वो लगातार इसकी मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि क्या मेरा ट्विटर अकाउंट वेरिफाइड नहीं होना चाहिए। बता दें कि सीमा ही वो वकील हैं जिन्होंने निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा दिलाई। सीमा समृद्धि से पहले सुशांत को न्याय दिलाने के लिए शेखर सुमन, रूपा गांगुली, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कई लोग सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं।

Seema mam pls hamme insaaf dilaiye wee need justice for SSR humne SSR ko to kho diya hai bt agar humme agar justice nhi mila to humm tut jayenge and humara films industry, politic and police se bharosa hatt jayega #Cbishushantsinghrajput