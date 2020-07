Sushant Singh Rajput के निधन के बाद ट्रोलिंग का शिकार हुए Karan Johar की हालत खराब, क्लोज फ्रेंड ने किया खुलासा

नई दिल्ली बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड (Sushant Singh Rajput Suicide case) के बाद कई बॉलीवुड स्टार्स पर नेपोटिज्म और गुटबाजी करने का आरोप (Nepotism in bollywood) लगा था। कंगना रनौत ने साफतौर पर करण जौहर (Karan Johar) और उनकी गैंग का नाम लिया था। उन्होंने स्टारकिड्स को ट्रोल भी (Starkids trolled) किया था। सोशल मीडिया पर ऐसी कई बातें सामने आने के बाद सुशांत के फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। करण जौहर और सलमान खान को खासतौर पर ट्रोलिंग का शिकार (Karan Johar Salman Khan trolled) होना पड़ा। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि लगातार ट्रोल होने से करण जौहर बेहद परेशान (Karan upset after trolling) हैं। साथ ही उन्हें ये नाराजगी भी थी कि बॉलीवुड से कोई उनके समर्थन में सामने नहीं आया, इसी कारण उन्होंने MAMI से इस्तीफा भी दे दिया (Karan Johar resign in MAMI) था। अब एक बार फिर करण जौहर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। करण के करीबी दोस्त ने बताया है कि उनकी हालत ठीक नहीं है।

करण जौहर के एक क्लोज फ्रेंड ने उनकी हालत का खुलासा करते हुए बताया है कि वो बिल्कुल टूट गए (Karan Johar is broken after trolling) हैं। उन्होंने बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार अपने प्रति नाराजगी देख करण को बहुत दुख पहुंचा है और वो अंदर से टूट गए हैं। बस रोते रहते (Karan Johar keeps crying on trolling) हैं। वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते हैं। उनकी हालत ठीक नहीं है। वो पहले भी सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते थे और उन्हें लगता था कि अब इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन सुशांत की मौत के बाद जिस तरह से उन्हें बुरा-भला कहा गया उसके बाद वो बुरी तरह टूट (hatred comments on Karan Johar) गए। हर वक्त रोने लगते हैं। इसके अलावा करण के जितने करीबी हैं वो भी इस ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं जिससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। इसके लिए वो खुद को कोस रहे हैं। यहां तक कि उनके बच्चों को मारने की धमकी तक मिल रही है।

करण के दोस्त ने आगे बताया कि मैं जब भी उनसे फोन पर बात करता हूं वो रोने लगते हैं। कहते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिस कारण ये हो रहा है। करण जिस तरह से दुखी और चुप दिखाई दे रहे (Karan Johar not well after hatred on Sushant Death) हैं मुझे उनकी बहुत चिंता होती है। उनकी ऐसी हालत मैंने पहले कभी नहीं देखी।

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद से ही नेपोटिज्म का मुद्दा सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया था। उसके बाद से ही स्टारकिड्स और कुछ सेलेब्स सुशांत के फैंस के निशाने (Sushant Fans anger on celebs) पर आ गए।