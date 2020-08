अस्पताल के चश्मदीद गवाह का दावा- सुशांत का मर्डर हुआ, बहन श्वेता वीडियो शेयर कर बोलीं- इन लोगों ने मेरे भाई के साथ क्या किया

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में एक के बाद एक नए खुलासे हर रोज हो रहे हैं। अब इस मामले में इतने एंगल सामने आ चुके हैं कि ये केस उलझता चला जा रहा है। वहीं सीबीआई लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सुशांत का परिवार और फैंस जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। हाल ही में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और कुछ अन्य की व्हाट्सअप चैट सामने आने के बाद ये मांग और भी तेज हो गई है। ड्रग एंगल सामने आने से बॉलीवुड के कई बड़े लोगों के नाम भी एनसीबी की लिस्ट में होने की खबर है। इसी बीच एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक शख्स का वीडियो शेयर करते हुए हैरानी (Sushant sister video) जताई है।

श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो वीडियो शेयर करते हुए लिखा है- हे भगवान, ऐसी खबरें सुनने के बाद मेरा दिल करोड़ो बार टूटता है। इन लोगों से आखिर मेरे भाई के साथ क्या किया प्लीज.. प्लीज उन्हें गिरफ्तार करो। #ArrestCulpritsOfSSR

My God!! Listening to news like this breaks my heart a million times...what all they did with my brother. Please, please arrest them!! #ArrestCulpritsOfSSR pic.twitter.com/2fdU0n3lyj