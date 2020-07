बड़ा खुलासा: पिछले 11 महीने से Sushant के पैसों से खर्चा चला रही थी Rhea Chakraborty, पिन कोड और पासवर्ड की थी जानकारी

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से उठे कई सवालों के बाद मुंबई पुलिस लगातार गहराई से छानबीन (Mumbai Police investigation) में लगी हुई है। भले ही अभी तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये सुशांत के केस को अलग एंगल से देखा जा सके (Police not found evidence in Sushant case) लेकिन ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि रिया चक्रवर्ती द्वारा सुशांत के अकाउंट से कितने पैसे खर्च (Sushant Singh Rajput account details) किए गए हैं इस पर पुलिस तहकीकात कर रही है। अब इसका खुलासा हुआ हो गया है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Sushant Girlfriend Rhea Chakraborty) द्वारा किस तरह और कितने पैसे खर्च किए गए। रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) खुद भी एक एक्ट्रेस हैं ऐसे में जो सच सामने आया है वो थोड़ा चौंकाने वाला है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट के बैंक डिटेल खगाली है जिसमें ये सामने आया है कि रिया चक्रवर्ती पिछले 11 महीने से उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रही (Rhea Chakraborty was using Sushant debit credit card) थीं। रिया उनके कार्ड से ही शॉपिंग किया करती थीं। यहां तक कि वो कहीं घूमने भी जाती थीं तो सुशांत के कार्ड का इस्तेमाल ही करती (Rhea used Sushant cards for her expenses) थीं।

पिछले साल जब रिया यूरोप टूर पर गई थी तो भी उन्होंने सुशांत के पैसे ही खर्च किए (Rhea Chakraborty spend money of Sushant in Europe tour) थे। इन सभी बातों से साफ हो जाता है कि सुशांत कहीं ना कहीं रिया का खर्चा भी उठा रहे थे।

खबरों की मानें तो सुशांत के कार्ड ज्यादातर रिया चक्रवर्ती के पास ही (Rhea Chakraborty kept Sushant cards all time) रहते थे। यहां तक कि रिया उनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल भी जानती थी। यानी कि उनको कार्ड्स के पिन कोड और पासवर्ड (Rhea Chakraborty has password and pincode of cards) की जानकारी भी थी।

जांच में ये भी सामने आया है कि कई दिनों तक ये कार्ड रिया के पास ही रहा करते थे और वो जब भी बाहर जाती थीं तो अपने खर्चो के लिए सुशांत के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करती थीं। आखिर ऐसा क्यों था कि रिया सुशांत के पैसे ही खर्च कर रही थीं इस बात का खुलासा पुलिस पूछताछ में (Police will interrogate Rhea Chakraborty) हो सकता है। खबर थी कि पुलिस एक बार फिर से सुशांत की बहन, नौकर और रिया चक्रवर्ती से सवाल-जवाब करेगी।