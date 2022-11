Sushmita Sen Birthday: जब मिस यूनीवर्स को 15 साल के लड़के ने गलत ढंग से छुआ था, फिर एक्ट्रेस ने...

“It’s a woman’s world & I am the man in it” 👊😄❤️ Yesssss Amadeus YOU INDEED ARE!!!😍😄💋



Happppyyyyyy 3rd Birthday to my handsome, most loving, kind, naughty & compassionate Godson Amadeus!!😇💋💃🏻🎶



We loooooove you #Poocha Thank you for gracing our lives!!🥰💋 pic.twitter.com/UpKoN4yDhN