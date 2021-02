क्या रोहमन शॉल से अलग होने को लेकर Sushmita Sen ने किए पोस्ट, ब्वॉयफ्रेंड से ब्रेकअप की तरफ किया इशारा?

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल जिंदगी को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। सुष्मिता अपने बेटियों और ब्वॉयफ्रेंड रोहमन शॉल (Rohman Shawl) के साथ काफी पोस्ट करती हैं। दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए अक्सर ही प्यार जताते रहते हैं। लेकिन हाल ही में सुष्मिता ने कुछ ऐसा कहा जिससे लग रहा है कि उनका ब्रेकअप (Breakup) हो गया है। सुष्मिता के रिसेन्ट पोस्ट देखकर फैंस हैरान हो गए हैं। जहां सुष्मिता हमेशा ही अपने पोस्ट में रोहमन का शुक्रिया अदा करती रहती हैं और उनके लिए प्यार जताती हैं। वहीं इस बार ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच सबकुछ ठीक नहीं है।

सुष्मिता के रिसेन्ट पोस्ट से फैंस ने लगाए कयास

सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर रिसन्टली एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा हुआ था कि प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है आदमी बदल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। पुरुष को गलती करते हुए लगता है कि वो छोड़कर नहीं जाएगी लेकिन वो चली जाएगी। सुष्मिता के इस पोस्ट के बाद से ही फैंस ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि उनके और रोहमन के बीच कुछ दिक्कत चल रही है। फैंस ये तक कहने लगे कि कहीं आप लोगों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया। हालांकि सुष्मिता ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया।

Moral of the story...”He won’t, She will” 😅😉💋 #factcheck #truethat ✅ I love you guys!!! pic.twitter.com/aF4bvam3g4