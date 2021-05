45 की उम्र में भी गलतियां कर दुखी हैं सुष्मिता सेन, पोस्ट शेयर कर बोलीं- निराश हो जाती हूं

नई दिल्ली। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सुष्मिता सेन एक्टिंग के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के कारण भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। सुष्मिता सेन सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। उनकी तस्वीरों को काफी पसंद किया जाता है। 45 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस देख लोग हैरान हो जाते हैं। अब एक्ट्रेस ने अपने एक पोस्ट से खुलासा किया है कि वह 45 की उम्र में भी गलतियां करती हैं, जिनसे उन्हें दुख होता है।

दरअसल, सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में वह हमेशा की तरह खूबसूरत दिख रही हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सुष्मिता ने कैप्शन में लिखा, "आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, क्या मैं कभी उदास महसूस करती हूं...बेशक मैं करती हूं। लोग पूछते हैं कि क्या मैं हर समय सकरात्मक रहती हूं? नहीं, और 45 साल की उम्र में भी मैं अभी भी बड़ी गलतियां करती हूं, गहरी चोट महसूस करती हूं, निराश भी होती हूं।" इसके बाद सुष्मिता ने लिखा, "मैंने जो भी सीखा है वो ये है कि यह कितना भी कठिन क्यों न हो। मुझे इसे कर्म ऋण के रूप में देखना चाहिए। उम्मीद है कि पूरी तरह से चुकाया जाएगा। जहां तक इसके कारण की बात है उनके कर्म अभी शुरू हुए हैं।"

बता दें कि इससे पहले सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी दी थी कि वह जल्द बुआ बनने वाली हैं। उनकी भाभी चारू असोपा प्रेग्नेंट हैं। ऐसे में उन्होंने लिखा, 'मैं इस खास खबर को आप सभी के साथ बहुत धैर्य के साथ बताने का इंतजार कर रही थी। मैं बुआ बनने जा रही हूं। मेरी खूबसूरत भाभी चारू असोपा और भाई राजीव को पेरेंटहुड की जर्नी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। दोनों नवंबर में अपने बच्चे के आने की उम्मीद कर रहे हैं। शायद मेरे बर्थडे के मौके पर।'

इसके बाद सुष्मिता ने कहा कि वह नन्हे मेहमान को अपनी गोद में लेने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही हैं। इसके साथ ही, सुष्मिता ने कहा कि उनकी भाभी चारू एक बेहतरीन मां बनेंगी क्योंकि उन्हें बच्चों से बेहद प्यार है। वर्क फ्रंट की बात करें तो लॉकडाउन से पहले सुष्मिता सेन डिज्नी प्लस हॉटस्टार सीरीज 'आर्या' के दूसरे सीजन की शूटिंग कर रही थीं। उनके इस सीरीज को काफी पसंद किया गया था। वहीं, सुष्मिता की एक्टिंग को भी काफी सराहा गया।

Sometimes it’s important to sit across the table...with yourself!!!😊❤️ you’ll be amazed with what all you’ll discover!! 😁



P.S. It’s okay if people watch you & wonder!!😀🌈 In time, they too shall follow!!I love you guys!!!#meaningfulconversations pic.twitter.com/ZdO4R5NHKM