पहली ही डेट पर ऋतिक रोशन ने सुजैन खान से भरवा लिया था बिल, सिग्नल पर लड़ी थीं दोनों की निगाहें

भले ही ऋतिक और सुजैन अलग हो गए हों, लेकिन आज भी फैंस इस जोड़ी को पसंद करते हैं। ऋतिक और सुजैन ने शादी के 13 साल बाद एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों पहली डेट काफी पर ही ऋतिक ने सुजैन से बिल भरवा लिया था।

sussanne khan pay the bill on first date with hrithik roshan